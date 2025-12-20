Bella prova di carattere dei rossoblù che, dopo un testa a testa durato 40 minuti, trovano i punti decisivi a pochi secondi dalla sirena. La Gamian esce a testa alta dopo aver dato filo da torcere alla capolista

COSENZA – Bella partita al PalaPirossigeno tra la Gamian Belvedere e la Pirossigeno Cosenza Basket. Davanti a un pubblico numeroso, i Lupi tornano alla vittoria e portano a casa un match molto combattuto e giocato punto a punto fino ai secondi finali. 74-70 il risultato finale che premia la caparbietà della squadra guidata in panca da coach Simone Ginefra. Non hanno demeritato i tirrenici di Andrea Perrone che hanno dato filo da torcere ai rossoblù e per larghi tratti sono stati avanti.

La cronaca della partita

Falsa partenza della Pirossigeno Cosenza, la Gamian gioca in maniera ordinata e prova il primo allungo a più 6. Sem brano contratti i ragazzi di coach Ginefra. A 6.08 dalla prima sirena, conducono gli ospiti per 11-5. Distanze invariate, a 2.22 sempre avanti la Gamian, 16-10. I centimetri di Belvedere stanno spezzando le trame di gioco dei padroni di casa che non riescono a trovare il tiro da fuori. Accelerazione improvvisa dei Lupi, penetrazione vincente di Sconza e tiro libero aggiuntivo a segno e a 55 secondi, parità ristabilita, 17-17. Alla fine del primo quarto, ancora appaiati, 19-19. Due occasioni semplici semplici sbagliate da parte dei rossoblù e gli ospiti allungano sul 23-19 al secondo minuto tondo del secondo quarto. Tre liberi di Lo Feudo e la Pirossigeno colma l’ennesimo tentativo di fuga, 25-25 a 5.41 dalla pausa lunga. Seconda frazione combattuta e avvincente, giocata punto a punto dalle due compagini. La sirena mette il sigillo sul 33-32 per Cosenza che rientra negli spogliatoi con il minimo scarto. La tripla di Carravetta dà il la alla terza frazione e al massimo vantaggio dei Lupi, 36-32. Passata metà terza frazione, le due squadre continuano a camminare in parallelo. A 2.32, Belvedere passa avanti sul 45-43. Nessuno dei due team riesce ad avere la meglio e il terzo quarto, manco a dirlo, dice 52 pari. Partenza veemente delle due squadre, a 6.20 Cosenza è avanti 63-62. Si prosegue punto a punto, la Gamian sbaglia tanti tiri liberi, ne approfitta la Pirossigeno che prova a chiudere il match, a 1.53, il tabellone luminoso segna 71-68. Finale al cardiopalma, a 25 secondi dalla sirena finale, 71-70, Cosenza conserva un misero punticino di vantaggio con possesso per Belvedere. Chiama timeout coach Perrone. Conquistano palla i Lupi e stavolta a chiamare timeout è coach Ginefra. Rimangono 19 secondi. La spunta Cosenza. 74-70 con Carofiglio che dalla lunetta fa 2 su 2 e riporta alla vittoria la Pirossigeno Cosenza Basket che si conferma in vetta alla classifica.

Tabellini

Pirossigeno Cosenza Basket: Carofiglio A. 12, Sconza S. 20, Giordano 4, Lo Feudo (k) 9, Vasta, Donato 2, Simari Benigno, Riitano N., Cundari, Graziano 3, Riitano J. 6, Carravetta 18. Coach: Simone Ginefra.

Gamian Basket Belvedere: Bellino 7, Galiano 11, Dimitrov, Falanga (k) 1, Germano 16, Sarro 6, Pugliese, Cirelli 18, Velaj 11, Capano. Coach: Andrea Perrone.

Arbitri: Giampà di Lamezia Terme e Montalto di Luzzi.