LA PIOGGIA DI LONDRA Panuzzo dona una copia del suo libro al Volo

R. & P.

Una copia dell’opera “La Pioggia di Londra – Locride 2.0” è stata consegnata da Bruno Panuzzo al celeberrimo Trio canoro de “Il Volo” come simbolico omaggio. Il libro, realizzato dagli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri sempre con il supporto di Panuzzo e della Professoressa Annamaria Pizzati, ripercorre l’avvincente storia della musica italiana intersecandosi, nel contempo, con la cultura, il costume e gli eventi che hanno scandito il “Bel Paese” negli anni ’60 del 900.

L’opera non è destinata alla vendita, ma è egualmente riuscita a raggiungere un pubblico decisamente vasto, pervenendo, appunto, come omaggio a tutti coloro i quali quel decennio lo hanno vissuto da protagonisti (i mitici gruppi musicali di quegli anni e tutti coloro i quali, da addetti ai lavori, si sono prodigati a diffondere un messaggio unico e singolare che affascina tuttora diverse generazioni). Sono stati i giovani i protagonisti de “La Pioggia di Londra – Locride 2.0” una realizzazione multimediale cha abbraccia un libro, un documentario ed un cd di brani cover inerenti il periodo.

Prima dell’avvio del “Magna Grecia Film Festival” di Catanzaro l’opera, realizzata dagli studenti del “Mazzini” di Locri, viene consegnata a tre illustri giovani. Tali giovani attraverso la loro arte canora, il loro talento e la straordinaria presenza scenica hanno fatto riscoprire la bellezza della musica italiana in ogni angolo del mondo. Ignazio, Gianluca e Piero, in arte “Il Volo”, hanno accettato il singolare omaggio letterario con molto garbo.

“Sono davvero felice ed incredulo” ha dichiarato Bruno Panuzzo “E’ stato un momento molto particolare, quando ho potuto consegnare il lavoro dei ragazzi del “Mazzini” agli straordinari ragazzi de “Il Volo”. Mi ha colpito la loro umiltà, la loro unione e quella semplicità, che tramutandosi in un concreto vettore, ha consentito loro di far innamorare l’Itala e il mondo della loro musica unica ed del loro smisurato talento. Milioni di persone amano “Il Volo” proprio perché rappresentano l’emblema dell’Italia vera, dell’Italia vincente che si esprime attraverso tre giovani di successo. Ringrazio il Preside e la vice Preside dei Licei “G. Mazzini” di Locri, rispettivamente il Professor Francesco Sacco e la Professoressa Girolama Polifroni, per avermi concesso tale onore. Ringrazio il “Magna Grecia Film Festival” di Catanzaro nella Persona della Dottoressa Eugenia Ferragina, che con grane garbo ha concretamente promosso la nostra causa. Ringrazio di vero cuore i ragazzi de “Il Volo” ed il loro manager Michele Torpedine per la disponibilità, il garbo e la pazienza. Dedico questa vittoria agli splendidi ragazzi che hanno realizzato l’opera. Con grande affetto, la dedica più autentica possa giungere ad un uno di loro: Mollica, un ragazzo unico e speciale. Questo studente, attraverso l’amore per la musica, il disegno e la vita, ha conferito uno degli elementi che caratterizzano maggiormente l’opera”.