LA PIOGGIA DI LONDRA Bruno Panuzzo in concerto a Roma

R. & P.

Grande successo a Roma per la performance dell’artista calabrese Bruno Panuzzo. Il concerto, collocato all’interno della manifestazione realizzata dall’Official Beatles Fan Club Pepperland per i sessant’anni dello storico brano dei Beatles “Love me Do”, ha avuto luogo presso la suggestiva location “Stazione Birra”: un rinomato locale capitolino.

Bruno Panuzzo ha conquistato i consensi e gli applausi dei presenti, grazie alla propria particolarissima voce ed attraverso la scelta di un repertorio di qualità. Nell’ambito del progetto “La Pioggia di Londra” (realizzato dall’artista assieme agli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri, e che proprio a Roma conclude un percorso denso di risultati pregevoli) Panuzzo porta in scena, oltre ad un brano dei Beatles, anche alcuni pezzi italiani che si sono ispirati proprio alle sonorità musicali della band di Liverpool.

In sostanza l’esibizione riassume, appunto, la tematica principale del progetto realizzato con i ragazzi del “Mazzini” imperniato sull’influenza che i Fab Four hanno esercitato nella musica, nella cultura e nel costume dei favolosi anni 60 del 900. Un cavalcata trionfale per “La Pioggia di Londra”, che attraverso incontri, presentazioni con personaggi di rilievo del mondo dello spettacolo e della cultura, ha toccato l’Italia, la Polonia ed il Regno Unito (da evidenziare il gemellaggio ideale tra Locri e Lublino; il mastering audio realizzato presso gli Abbey Road Studios; la consegna dell’opera all’Ambasciata Italiana a Londra ed il significativo ringraziamento della compianta Regina Elisabetta II d’Inghilterra, riservato agli studenti del “Mazzini” dopo la consegna, anche in questo caso, dell’opera “La Pioggia di Londra”).

Grande merito va conferito a Lugi Luppola, che ha sostenuto e supportato, attraverso il Fan Club che presiede, l’opera di Panuzzo e degli studenti di Locri (da ricordare la recente e significativa donazione di un totem commemorativo all’istituto scolastico locrese). L’Official Beatles Fan Club Pepperland ha organizzato in maniera impeccabile l’evento, coinvolgendo artisti di rilievo. Oltre a Panuzzo si sono esibiti all’evento: la band “The Bulldogs”, che attraverso un originale e genuino gusto musicale negli arrangiamenti ha eseguito, per oltre un’ora, un ricco repertorio di storici brani dei Beatles.

La parte culminante della manifestazione è giunta attraverso la performance de il “Balletto di Bronzo” storica e celebre band anni 70’ e nitida espressione del genere progressive “made in italy”. Di grande impatto la performance canora del leader del gruppo, Gianni Leone, che con arrangianti audaci e geniali ha omaggiato i Beatles (e Lennon in particolare) attraverso brani storici ed immortali. L’Official Beatles Fan Club regala quindi una manifestazione di qualità. L’ennesima. Tali eventi hanno dimostrato di proiettare cultura, aggregazione e speranza non solo nella capitale, ma sull’intero territorio nazionale.