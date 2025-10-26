R. & P.

CORIGLIANO ROSSANO – Dopo la convincente vittoria casalinga contro la Scorte Tecniche Cutro, la Pallavolo Rossano ASD si prepara ad affrontare una nuova e delicata sfida nel campionato di Serie C Femminile.

Domenica 26 ottobre, alle ore 17.00, le gialloblù saranno impegnate al PalaFiore di località Pirainella a San Giovanni in Fiore contro la Silan Volley, in occasione della terza giornata del girone d’andata.

Un incontro che si preannuncia equilibrato e ricco di insidie, con le padroni di casa decise a difendere il proprio campo e a confermare l’ottimo momento di forma. Le ragazze della Silan Volley, infatti, hanno dimostrato grande tenacia nella scorsa giornata, quando — contro la super corazzata New Hospital Pallavolo Paola — hanno ceduto soltanto al tie-break dopo quasi due ore e mezza di gioco. Un risultato che testimonia il valore e la solidità della formazione silana.

A guidare la squadra di casa ci saranno come sempre Antonio e Luigi Barile, due nomi ben noti all’ambiente bizantino per aver indossato, in passato, proprio la maglia del Rossano. La Silan Volley si presenta con una rosa competitiva e quasi interamente confermata rispetto alla scorsa stagione, arricchita da un innesto di grande qualità: Ivonia Carluccio, proveniente dal Cirò Marina.Completano l’organico le palleggiatrici Serafina Barile e Roberta Foglia; nel ruolo di opposta Noemi Scigliano; le schiacciatrici Francesca Barile, Maria Teresa Tiano, Ivonia Carluccio e Mara Orlando; al centro Angelica Musacchio, Chiara Ferrarelli e Veronica Imbrogno; nel reparto difensivo le libere Asia Nuoto, Martina Lucente e Francesca Silletta. A completare la rosa, le universali Angelica Albi e Gaia Pia Orlando.Dall’altra parte della rete, la Pallavolo Rossano ASD arriva all’appuntamento da capolista imbattuta, forte di due successi consecutivi e di un avvio di stagione che ha acceso entusiasmo e aspettative.

Tuttavia, coach Luigi Zangaro sa bene che il confronto di domani non sarà affatto semplice.“La classifica oggi ci sorride – ha dichiarato Zangaro alla vigilia del match – ma non possiamo permetterci cali di concentrazione. San Giovanni è un campo difficile, la Silan è una squadra compatta e ben allenata. Servirà determinazione e lucidità per continuare su questa strada”.

La trasferta di San Giovanni in Fiore rappresenta dunque un banco di prova importante per testare la maturità e la continuità del gruppo bizantino, che finora ha mostrato solidità, spirito di squadra e un gioco corale di grande intensità.Tifosi e appassionati sono attesi numerosi al PalaFiore di contrada Pirainella per sostenere le proprie beniamine in un match che promette spettacolo e forti emozioni.Appuntamento imperdibile: domani, ore 17.00, Silan Volley – Pallavolo Rossano ASD. Un’altra sfida da vivere fino all’ultimo punto.