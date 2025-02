Falcomatà: <<Come sempre ha vinto Reggio. Per noi una grande emozione e soddisfazione. La città risponde sempre bene ai grandi eventi sportivi e culturali>>.

di Redazione

REGGIO CALABRIA – Il primo cittadino presente a bordo campo durante la sfida dell’ItalBasket contro l’Ungheria. Un PalaCalafiore messo a nuovo e tutto esaurito, con una splendida cornice di pubblico, ha accolto l’arrivo degli azzurri <<Alla fine, come sempre, ha vinto Reggio. E’ stata una grande emozione, una grande soddisfazione, la città risponde sempre presente ai grandi eventi sportivi e lo ha dimostrato anche con la sfida di basket tra l’Italia e l’Ungheria. C’è voglia di eventi sportivi, culturali e c’è soprattutto la voglia di stare insieme. Siamo una città viva e che vuole continuare a farlo, godendosi gli spazi, soprattutto quelli riqualificati, come in questo caso il nostro splendido Palacalafiore>>. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, commentando la presenza della Nazionale Italiana di Pallacanestro in città, dopo 21 anni, in occasione della sfida contro la Nazionale dell’Ungheria, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di basket. L’Italia prima del girone è già qualificata.

<<E’ stato davvero un orgoglio abbracciare la nostra Nazionale di basket e legare nuovamente il buon nome e il bel nome di Reggio Calabria al basket nazionale. Ci auguriamo che il prossimo cammino degli azzurri nell’Europeo possa continuare al meglio. Il nostro palasport, come anche lo stadio ‘Granillo’, dopo i diversi lavori di ristrutturazione e ammodernamento programmati in questi anni, sono diventati dei nuovi gioielli sportivi e ci auguriamo che possano ospitare sempre eventi di alto livello>>.

<<Per noi lo sport rappresenta cultura e diritto di cittadinanza – ha concluso il sindaco – elementi essenziali che racconteremo anche mercoledì a Roma, al Ministero della Cultura, nell’audizione per la finale dell’assegnazione di Capitale della Cultura 2027>>.