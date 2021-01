LA MORTE DELL’AVVOCATO MAZZONE I messaggi di cordoglio

di Redazione

LOCRI – Sgomento, incredulità e sincero cordoglio per una scomparsa inattesa come quella dell’avvocato Antonio Mazzone, sono espressi in queste ore nei tanti messaggi sui social network e anche in alcune note stampa.

Riportiamo i comunicati stampa in ordine cronologico di arrivo alla nostra redazione:

“Il Presidente, il Segretario, il Direttivo e i Componenti della Camera penale di Locri 1989 piangono la scomparsa del caro Avvocato Antonio Mazzone, fondatore della Camera Penale Locri 1989, professionista eccellente, di competenza indiscussa e stimatissimo giurista, punto di riferimento dell’Avvocatura tutta e dell’intero mondo giudiziario. Alla moglie Lucia e al figlio Guido rivolgiamo il nostro pensiero di cordoglio più sincero, più profondo e più sentito.

Camera Penale Locri 1989”.

——————————————————————————————-

Il cordoglio di Maria Grazia Laganà Fortugno per la scomparsa dell’avvocato Antonio Mazzone

“Ho appreso con profondo dolore della morte di Antonio Mazzone. È stato il mio avvocato per anni, contribuendo a rappresentarmi in giudizio nelle vicende più dure della mia vita, stando accanto alla mia famiglia con professionalità e amicizia sincera”. È quanto afferma Maria Grazia Laganà Fortugno, già deputata della Repubblica, che aggiunge: “Antonio Mazzone era una persona specchiata e di grande valore. Un professionista di alta caratura etica e morale, che esercitava l’attività forense con competenza, con rigore deontologico e con passione. Amava il diritto ma soprattutto la giustizia. Per me e per la mia famiglia è una grave perdita, ma la sua scomparsa colpisce tutta la comunità locrese e l’intero mondo dell’avvocatura che lo considerava, a ragion veduta, un punto di riferimento umano e professionale. Esprimo il mio più sincero e profondo cordoglio ai familiari di Antonio Mazzone in questo momento di dolore per tutti noi”.

Locri, 31 dicembre 2020

Oggi è un giorno funesto per il nostro foro.

Improvvisamente e inaspettatamente è venuto a mancare l’Avvocato e Professore Antonio Mazzone.

Maestro di vita e di professione, ascoltare una sua arringa era, a tutte le età, un momento di alto apprendimento.

Ci mancheranno la sua profonda conoscenza del diritto, il suo amore per lo studio e per la formazione, la sua mitezza e il suo alto senso deontologico, uniti alla sua umiltà; doti che lo hanno reso e lo renderanno sempre un gigante nella vita e nella professione.

Tanti giovani hanno avuto l’immensa fortuna di potersi formare con lui, in studio, in udienza, nella vita di tutti i giorni, anche solo osservando il suo modo di rapportarsi con l’aula di giustizia.

Pietro Calamandrei diceva: <<che vuol dire grande avvocato? Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni. Utile è quell’avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l’udienza colla sua invadente personalità, che non annoia i giudici colla sua prolissità e non li mette in sospetto colla sua sottigliezza, proprio il contrario di quello che certo pubblico intende per “grande avvocato”>>.

Antonio Mazzone era tutto questo, era e rimarrà per tutti un GRANDE AVVOCATO.

Oggi l’avvocatura italiana è più povera, ma i giovani che sono cresciuti insieme a lui porteranno sempre con loro l’eredità del suo insegnamento, un qualcosa di inestimabile.

L’AIGA di Locri si stringe affettuosamente alla famiglia e allo studio dell’Avvocato Antonio Mazzone in questo tragico epilogo di un anno da dimenticare.

Il Presidente AIGA Locri

Avv. Antonia Fabiola Chirico

—————————————————————————————————-