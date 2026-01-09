di Simona Ansani

LOCRI – Una serata di puro divertimento e di spensieratezza per tornare fanciulli e guardare il mondo con gli occhi dei bambini. E’ stata questa la magia di Luca Lombardo, grazie a “La Magichite”, uno spettacolo che ha saputo coinvolgere gli spettatori in sala, all’Auditorium Palazzo della Cultura di Locri.

Trasformista, comico, mago, mentalista, Lombardo ha lasciato a bocca aperta l’intero parterre, fra l’incredulità dei grandi. Si perché il mondo dei bambini così puro, quella realtà disincantata, la percepiscono tutti i giorni, ogni volta che giocano soli o con i loro amichetti. Gli adulti invece, appesantiti dalle difficoltà quotidiane e dai mille stress, questo mondo fatto di illusioni lo hanno perso nel tempo, ma Luca Lombardo ha catturato proprio loro, trasportandoli per un’ora o poco più in una sfera fatta di allegria.

In fondo la Magichite, è dentro noi, basta dare spazio a quel bambino nascosto, di cui a volte ci dimentichiamo di avere, e gli impediamo di uscire per poter godere di quella leggerezza che tutti possiamo regalarci. Tornare a stupirci delle piccole cose, dei piccoli miracoli, di quelle illusioni che portano la mente a spaziare con la fantasia. E così anche il naso rosso, consegnato a inizio spettacolo prima di entrare in sala, è un simbolo di libertà, di cambiamento possibile se si vuole raggiungere un sogno.

Dunque ancora una volta il Centro Teatrale Meridionale, nell’ambito della XXXI Stagione Teatrale della Locride per la Direzione artistica di Domenico Pantano, fa centro con il cartellone ricco di spettacoli coinvolgenti. Ricordiamo che la rassegna, a cura del CTM, si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri, ed è co-finanziata con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.Reggio Calabria, 30 dicembre 2025 Ufficio stampa Centro Teatrale Meridionale.