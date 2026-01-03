L’appuntamento della rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale

di Redazione

LOCRI – Una domenica di festa, all’insegna della magia e del divertimento, con Luca Lombardo e il suo spettacolo “La Magichite”, in scena a Locri il 4 gennaio 2026, alle ore 18.30, all’Auditorium Palazzo della Cultura.

L’appuntamento è a cura del Centro Teatrale Meridionale, nell’ambito della XXXI Stagione Teatrale della Locride per la Direzione artistica di Domenico Pantano.

Luca Lombardo è un artista poliedrico: mago, clown, trasformista e attore. Con una carriera internazionale che lo ha portato a esibirsi in 14 Paesi, è spesso ospite di trasmissioni televisive in Italia e all’estero.

“La Magichite” – prodotto da Nicola Canonico per la GoodMood – è un concentrato di talento e carisma, pensato per incantare le piazze e far sognare grandi e piccoli. Interattivo e coinvolgente, lo show è adatto a tutta la famiglia e unisce risate, stupore e poesia in un perfetto equilibrio di emozioni.

Tra gag esilaranti e momenti di pura magia visiva, Luca sfodera tutte le sue doti di showman. L’eleganza dello spettacolo si riflette anche nei cinque sorprendenti cambi d’abito rapidi, che aggiungono ritmo e spettacolarità a un’ora di pura meraviglia.Un evento assolutamente imperdibile, dunque, che allieterà questi giorni natalizi.

La rassegna, a cura del CTM, si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri, ed è co-finanziata con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.Reggio Calabria, 30 dicembre 2025 Ufficio stampa Centro Teatrale Meridionale