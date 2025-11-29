R. & P.

E’ iniziato dalla biblioteca “Capitol Hill Books” di Washington il viaggio di presentazione de “La leggenda degli zingari”, il nuovo progetto artistico di Bruno Panuzzo e Pietro Cremona che unisce musica, arte fotografica e una narrazione sociale profondamente legata al territorio.

I due autori, insieme al fotografo Domenico Cavallo, hanno dato vita all’opera letteraria con un supporto multimediale che a breve verrà presentata nella Locride, alla presenza di un personaggio di grande rilievo artistico.

Dopo il successo di “Deborah – Ascoltami con gli Occhi”, pellicola nata dalla collaborazione coi giovani talenti della Scuola Cinematografica della Calabria e l’interpretazione dell’attrice Daniela Fazzolari, per inviare un chiaro messaggio culturale contro ogni forma di violenza di genere, impreziosita dalla colonna sonora di storiche canzoni dei Beatles, ne “La leggenda degli zingari” Bruno Panuzzo ha scelto di comporre esclusivamente brani inediti per quello che si prefigura come un percorso musicale e visivo che vuole affascinare il pubblico con una proposta originale e coinvolgente. E la scelta di iniziare negli Stati Uniti il tour promozionale non è frutto del caso, visto che da qualche anno l’artista bovalinese si esibisce oltreoceano, come evidenzia l’apprezzata perfomance di New York dello scorso anno, traguardo di un percorso che dalla provincia italiana lo ha portato a calcare i palcoscenici delle capitali europee prima di approdare nella Grande Mela, proponendo nei concerti il suo mix di classici della canzone d’autore italiana e indimenticabili successi dei quattro di Liverpool, riscontrando il grande interesse del pubblico a stelle e strisce verso l’arte e la cultura italiana.

Panuzzo, negli Stati Uniti, è entrato quindi in una nuova dimensione del successo, che non è solo il risultato di un singolo progetto, ma il frutto di un lungo percorso di crescita artistica a conferma della valenza della sua proposta musicale e culturale.A breve, dunque, verrà ufficializzata la prima presentazione italiana dell’opera “La Leggenda degli Zingari” che evidenzia il grande impegno di Pietro Cremona, Bruno Panuzzo e Domenico Cavallo per la valorizzazione del territorio attraverso l’arte.

