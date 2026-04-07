di REA

<<Come Segretario Nazionale del partito politico REA, mi unisco con assoluta fermezza al grido d’allarme di 58 sigle del mondo scientifico, ambientalista e animalista, forti del sostegno di oltre 400.000 cittadini italiani. La riforma della legge sulla caccia, ora in discussione al Senato con la chiara impronta dell’attuale maggioranza, è un attacco senza precedenti al nostro ecosistema e alla sicurezza pubblica>>, dichiara Gabriella Caramanica.

<<Siamo di fronte a un disegno di legge irricevibile che stravolge la storica normativa del 1992 per rilanciare l’attività venatoria nelle sue forme più estreme. È inaccettabile trasformare la caccia in una macchina da profitto, mascherando i gestori di aree private da imprenditori agricoli per intercettare finanziamenti pubblici a discapito della collettività. Non possiamo tollerare un sopruso che favorisce una minoranza armata, legittima il libero accesso nelle proprietà private altrui e cancella decenni di conquiste civili. L’Italia civile e consapevole chiede un intervento immediato. Il Paese reale esige rispetto per la biodiversità, non regali elettorali alle lobby venatorie. Il partito REA si batterà in ogni sede per fermare questo scempio ingiustificabile>>.