di Mario Murdolo

BIVONGI – Bivongi in festa per l’inaugurazione di un moderno ed utile defibrillatore generosamente regalato dalla locale farmacia dei coniugi Alfonso Verdiglione ed Elisabetta Vigliante. Alla presenza di un bel gruppo di cittadini ha preso la parola il consigliere comunale il quale è stato delegato dal sindaco ad intrattenere i rapporti con i donatori. Dopo avere illustrato l’importanza che ha la presenza di uno strumento sanitario salvavita quale è il defibrillatore come primo soccorso in occasione di problemi cardiaci, ha voluto ringraziare a nome di tutti la famiglia Verdiglione per il nobile e generoso gesto di beneficenza.

Per i titolari della farmacia è intervenuto il figlio Mario il quale, visibilmente emozionato e nel contempo molto soddisfatto, ha affermato che l’evento indimenticabile di oggi vuole essere un significativo ringraziamento e riconoscimento al popolo bivongese per avere da sempre dimostrato stima e affetto alla sua famiglia e la stessa cosa è stata ed è sempre per lui che ogni qualvolta viene a Bivongi viene accolto con tanta simpatia e calorosa amicizia. Il secondo motivo che ha determinato questa donazione è perché da operatori sanitari profondi conoscitori delle problematiche del settore hanno ritenuto necessario e indispensabile dare un importante supporto e aiuto ad una popolazione distante dal più vicino ospedale ben 50 chilometri.

E’ stata poi la sindaca Grazia Zaffino a ringraziare la famiglia Verdiglione che con grande spirito di altruismo e lodevole attenzione verso il paese ha oggi scritto una luminosa e indimenticabile pagina della storia della cittadina. La manifestazione si è conclusa con la consegna del prezioso strumento medico da parte del dottore Mario Verdiglione alla sindaca Zaffino che lo ha deposto nell’apposito armadietto sul muro della farmacia. La cerimonia è stata arricchita e nobilitata dalla presenza del Presidente della Croce Rossa di Monasterace dove proprio in questi giorni si sta tenendo un corso per imparare ad usare il defibrillatore. Infatti il defibrillatore è uno strumento non solo delicato ma anche vitale che interviene in caso di malessere sul cuore e chi lo manovra è soggetto a gravose responsabilità.

Siamo a conoscenza che nei prossimi giorni un altro defibrillatore sarà installato nei pressi del tabacchino, quindi nella parte alta del paese, donato dall’Associazione Donatori di sangue Lados, i cui responsabili Carlo Grazioso e il medico Enzo Valenti, sono stati presenti in piazza del popolo. Dato che ci troviamo in tema non possiamo non citare l’altrettanto generoso gesto del cittadino Carlo Amato che nel 2022 ha donato alla squadra di calcio un moderno e funzionale defibrillatore. Tutto sommato possiamo dire che azioni e opere di solidarietà e altruismo come queste rappresentano eccellenze e primati di cui possiamo andare orgogliosi.