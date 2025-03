Presentati alla fiera della sostenibilità il borgo di Camini e la Ciclovia della solidarietà

MILANO – C’era anche la Eurocoop Jungi Mundu a Milano Rho per “Fa’ la cosa giusta”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. L’evento è stato un’importante occasione per promuovere le iniziative sostenibili e il modello di turismo esperienziale sviluppato a Camini nella dimensione multiculturale dell’accoglienza

Nell’ambito dell’importante kermesse, la Jungi Mundu, rappresentata dai referenti della cooperativa, Serena Franco e Syed Haseeb Haider Bukhari, ospite allo stand Calabria Straordinaria della Regione Calabria, ha illustrato i laboratori di Camini, fondati sui principi della sostenibilità, del riutilizzo dei materiali e dell’economia circolare, e il modello di turismo esperienziale che mette al centro i rapporti umani e lo scambio culturale.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla presentazione della “Ciclovia della Solidarietà”, progetto innovativo, finanziato dalla Chiesa Valdese e realizzato dalla Jungi Mundu in collaborazione con Mediterranean Hope, il Comune di Camini e Cinquefrondi, che collegherà in maniera trasversale, dallo Jonio al Tirreno, Camini e San Ferdinando, unendo due territori simbolo delle migrazioni e dell’inclusione sociale. Strumento di rigenerazione territoriale e sociale, la ciclovia, lunga 158 km, entrerà a far parte della Ciclovia dei Parchi della Calabria per la valorizzazione delle bellezze naturali e storiche della regione, nel segno di una mobilità sostenibile.

«Questa iniziativa rappresenta un percorso di cura e bellezza che racconta storie di accoglienza e di integrazione – dichiara il presidente della Eurocoop Jungi Mundu, Rosario Zurzolo – la Ciclovia della Solidarietà non è un’infrastruttura turistica, ma soprattutto un progetto di connessione tra territori e comunità. La partecipazione alla fiera, grazie a Serena e Haseeb, è stata un’opportunità per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità, del turismo responsabile e dei progetti che valorizzano il territorio. Continuiamo a lavorare per costruire modelli innovativi di sviluppo locale, incentrati sulla cooperazione, sulla sostenibilità e sulla dimensione multiculturale».