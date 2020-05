LA DENUNCIA “Cancellata la memoria di Pasquale Ielasi, disperso nella Prima Guerra Mondiale”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Platì 08 Maggio 1888 nacque Ielasi Pasquale di Antonio soldato del 131 Reggimento Fanteria , distretto militare di Reggio Calabria , disperso l’8 Dicembre 1915 – giorno dell’immacolata – sul Monte San Michele a 8 KM da Gorizia in Friuli Venezia Giulia , in combattimento in difesa dei Fratelli Italiani sul fronte del Nord – Est Italia, il 10 Maggio 2019 il Comune di Platì decide di mutare il nome della via a Lui intitolata.

Ci sono uomini che hanno dato la vita per la Patria, uomini a cui i loro congiunti non hanno potuto dare degna sepoltura ne deporre un fiore, uno di questi è stato Ielasi Pasquale di Antonio che sacrificò la sua giovane vita sul Monte San Michele, lasciando una moglie affranta il cui dolore non si è mai sopito e tre figlie in età fanciullare.

Da anni molte vie di Platì ricordano questi eroi , sicuramente non mi aspettavo certo, che il sacrificio di mio zio platiese dalla nascita, venisse ripagato con la cancellazione della via a lui intitolata.

Alla via Pasquale Ielasi il 10 Maggio 2019 a Platì , alla presenza delle più alte cariche politiche, militari e religiose, veniva modificata il nome della strada a lui dedicata, dove ha vissuto fino alla chiamata alle armi.

Le autorità locali sul Territorio hanno, con un colpo di mano su una targa e senza tenere conto dei sentimenti degli eredi , inteso oscurare uno dei figli migliori di Platì.

Il Mio caro Zio non poteva essere dimenticato e non deve essere dimenticato dalla su Amata Patria per la quale sacrificò la propria vita.

Mi appello a chi di dovere, perché si adoperano, al che Ielasi Pasquale fu Antonio, non muoia nuovamente, questa volta, per mano della disattenzione e superficialità degli organi periferici dello Stato, perché anche a Platì ci sono Eroi da ricordare.

Il nostro Paese ha dato il suo immenso contributo per l’amata patria ,da Platì sono partiti e non hanno fatto più ritorno Uomini valorosi ,che hanno visto infranto i loro sogni e le loro speranze unitamente alla propria Famiglia, per combattere e lasciarci una Italia LIBERA .

Ielasi Pasquale è stato disperso sul Monte San Michele a 8 Km da Gorizia, nel suo Paese Platì dove nacque ed è vissuto, è stato cancellato anche dalle vie cittadine , forse tutti lo hanno dimenticato , Io Ielasi Caterina Giovanna fu Francesco, con orgoglio lo voglio ricordare, oggi 8 Maggio ricorrendo l’anniversario della Sua Nascita.

Il Sacrificio a servizio della Patria del Fratello amatissimo di Mio Padre , non può essere vanificato da un colpo di mano alla stele, lotterò , fino a che gli venga restituito il Suo ONORE conquistato valorosamente, con il sacrificio della propria sua vita sul fronte della Prima Guerra Mondiale .

Platì 08 Maggio 2020

F.to

Ielasi Caterina Giovanna”.