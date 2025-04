di Mario Murdolo

In seguito alla decisione dei dirigenti politici nazionali di riprendere e rimettere in campo il partito della DC che nel passato è stato il fulcro e il timone della politica italiana governando per decenni non solo il nostro paese ma sempre presente e protagonista nei vari enti locali anche i dirigenti della provincia di Reggio hanno risposto all’appello provvedendo alla elezione degli organismi che dovranno rilanciare e organizzare il partito capillarmente.

E proprio pochi giorni fa è stato nominato all’importante carica di Presidente della Democrazia Cristiana il professore Walter Melcore. Un nome e una garanzia perché Walter non è nuovo in politica avendo rivestito in passato importanti cariche amministrative, come consigliere e assessore comunale al comune di Roccella Jonica nonché ex assessore provinciale. Per il suo riconosciuto impegno e consolidata esperienza i convenuti all’assemblea reggina oltre a votarlo in modo convinto e deciso hanno sottolineato ed espresso un giudizio molto positivo ritenendolo una sicura e affidabile guida nella ricostruzione della DC provinciale che così potrà affrontare le prossime consultazioni elettorali, prima fra tutte le Regionali. Melcore, senza perdere tempo, appena eletto ha cominciato in modo intelligente e competente a contattare i suoi vecchi compagni di partito e i suoi amici, e da quanto ha dichiarato, quasi tutti hanno accolto la notizia e l’invito. E il suo lavoro è facilitato dal fatto che trova spiazzati tutti dato che ormai gli altri partiti si sono disgregati per non dire scomparsi, ed avere finalmente una organizzazione politica come quella che si sta ricostituendo e di vitale importanza perché l’elettorato vuole tornare a discutere, confrontarsi per decidere il proprio futuro. E l’idea maturata e messa in atto dai dirigenti della DC è molto azzeccata e di vitale importanza per tutti.

Ad affiancare il delegato provinciale Melcore sarà un altro roccellese anche lui animato da una grande voglia di rinascita e rinnovamento politico, si tratta dell’affermato ingegnere Luciano Lombardo, il quale qualche giorno fa ha ricevuto, meritatamente, la carica di componente del Comitato provinciale della Democrazia Cristiana e commissario della sezione DC di Roccella Jonica. La sua nomina è stata formalizzata e firmata direttamente dal commissario regionale Onorevole Michele Ranieli in accordo con il presidente provinciale Walter Melcore. Lombardo ha il gravoso compito di organizzare il partito in provincia e in Calabria incontrando ogni giorno nei vari paesi persone che credono e sperano che finalmente si sta creando uno strumento democratico e di partecipazione che da molto tempo è scomparsa nella nostra società. Anche Lombardo non troverà ostacoli nel suo lavoro perché rappresenta una DC che nel passato è stato quasi sempre il primo partito, principalmente il partito dei cattolici e a capo del governo italiano.