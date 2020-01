LA CURA NON SI FERMA Riace, venerdì 7 apre il nuovo ambulatorio medico di Jimuel

di Gianluca Albanese

RIACE – “La cura non si ferma”. E’ l’efficace slogan scelto dalla Jimuel Onlus – Internet medics for life, per annunciare l’apertura del nuovo ambulatorio a Riace, dopo il trasferimento – sfratto, secondo i sostenitori della struttura – dai locali occupati in precedenza nel palazzo municipale.

Dunque, venerdì 7 febbraio alle 18 avrà luogo l’inaugurazione della nuova struttura, nella quale, come recita la locandina diffusa, riprenderà l’attività medica per la cura del bisogno, della quale potranno fruire sia i residenti che gli immigrati.

Interverranno alla cerimonia di riapertura i rappresentanti dell’associazione “Jimuel Onlus”, tra cui il medico anestesista Isidoro Napoli, quelli della fondazione “E’ stato il vento”, l’ex sindaco Mimmo Lucano, l’ex presidente della giunta regionale Mario Oliverio e l’euro parlamentare Pietro Bartolo.

Modererà il presidente della sezione Anpi di Siderno Ercole Macrì.