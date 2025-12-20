di Antonella Iaschi

POLISTENA – Dal 15 al 21 dicembre, ogni giorno i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi sempre diversi, ideati per stimolare fantasia, manualità e spirito di gruppo. Ad accompagnare le attività ci saranno inoltre spazi dedicati allo street food e i mercatini di Natale, animati dagli artigiani della Piana, che esporranno prodotti unici e completamente realizzati a mano.

La giornata conclusiva, il 21 dicembre, sarà particolarmente ricca. Grandi e bambini potranno divertirsi con la tombolata umana, un gioco coinvolgente che promette risate e partecipazione per tutti. A seguire, dalle ore 18, spazio alla magia delle parole con la lettura al kamishibai della fiaba di Natale “Un regalo per Giulio”. La fiaba illustrata da Mariella Costa artista Roccellese fa parte del progetto della scrittrice Antonella Iaschi “Fiabe per un noi”. Progetto nato durante il covid che ha unito 4 regioni italiane: Emilia, Toscana, Calabria e Friuli Venezia Giulia grazie agli artisti che hanno aderito e alle mostre e presentazioni delle fiabe avvenute in questi anni.

La serata si chiuderà, come finalizzato nel progetto, con la vendita delle illustrazioni delle 18 fiabe, un’occasione preziosa per valorizzare gli artisti che hanno aderito gratuitamente al progetto e portare a casa un ricordo speciale. L’intero ricavato dei laboratori e delle vendite sarà devoluto ai ragazzi della Comunità Luigi Monti, a sostegno delle loro attività e dei progetti educativi in corso.Una settimana all’insegna della creatività, della convivialità e dello spirito natalizio: la Comunità Luigi Monti invita tutti a partecipare e vivere insieme questi giorni di festa.