R. & P.

LOCRI – Il grande sport scolastico torna protagonista con “La Classica – Match Day”, l’atteso incontro che vedrà sfidarsi il Liceo Scientifico Zaleuco e il Liceo Classico Ivo Oliveti. L’appuntamento è fissato per martedì 17 dicembre 2025 alle ore 10.00, presso lo Stadio G.R. Macrì, in un evento che unisce competizione, fair play e spirito di comunità.

La manifestazione rappresenta un momento di confronto sportivo e di condivisione dei valori educativi che lo sport promuove: rispetto, collaborazione, impegno e passione. “La Classica” si conferma così un evento simbolo, capace di coinvolgere studenti, docenti e famiglie in una giornata di festa e sana competizione.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie al sostegno di partner e sponsor del territorio, che contribuiscono alla riuscita dell’evento e alla promozione dello sport tra i giovani.