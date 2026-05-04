“Appello alla Procura di Rieti: stop alla complicità del Comune di Montopoli in Sabina”- REA

di REA

ROMA – Dieci sequestri in sedici anni, una condanna, pochi mesi di carcere e l’interdizione dalla detenzione di animali. Nonostante i precedenti, la Sig.ra Barbara Cavicchioli — nota come accumulatrice seriale — continua indisturbata la propria attività illecita nella sua villa di Montopoli in Sabina, in provincia di Rieti e questo all’indomani del sequestro.

Secondo fonti certe, supportate da prove audio e video, all’indomani dell’ultimo sequestro avvenuto lo scorso 30 maggio — durante il quale sono stati prelevati 52 animali, di cui 48 cani — si udirebbero nuovamente abbai provenire dall’abitazione della donna. Alcuni volontari hanno già segnalato la situazione ai Carabinieri, ma finora non è stato adottato alcun ulteriore provvedimento da parte delle autorità o della Procura che possa integrare il sequestro appena effettuato.

“È inammissibile che un caso simile venga affrontato ogni volta con tanta superficialità. La Sig.ra Cavicchioli, già condannata, continua a reiterare il reato da oltre 15 anni. È evidente che le condanne emesse siano insufficienti e che le istituzioni stiano ignorando il problema. Poiché l’ordinanza è sindacale è in capo al sindaco vi è l’obbligo di verifica dell’ottemperanza all’obbligo. Se ciò non è stato fatto, oltre al reiterato maltrattamento di animali da parte di privati, si configura anche l’omissione di atti d’ufficio da parte del Sindaco e delle figure istituzionali con obbligo di controllo”, dichiara Gabriella Caramanica, Segretario Nazionale REA.

“Da oltre un anno il Comune di Montopoli di Sabina aveva il fascicolo sulla scrivania e la Procura era al corrente della situazione. Non possiamo permetterci di attendere anni per un nuovo sopralluogo,” continua Caramanica, sottolineando inoltre come “le autorità si sollevano da l’aggravio economico delegandolo alle associazioni che, con le proprie risorse, si occupano ogni volta del recupero e delle adozioni degli animali.”

È doveroso che Comune, ASL e Procura effettuino un immediato blitz risolutivo. Non è più tollerabile questa mancanza di rigore. La Sig.ra Cavicchioli non appare solo come un’accumulatrice seriale; riteniamo ci sia molto altro su cui indagare. Le istituzioni devono impiegare ogni risorsa necessaria per smantellare questo traffico di animali, segnato da maltrattamenti e uccisioni.

Il Comune di Milano ha approvato un Protocollo per questi casi: una strategia multidisciplinare che non si limita a “portare via gli animali”, ma agisce alla radice prevedendo una Task Force Integrata tra Polizia Locale, Servizi Sociali e Veterinari ATS che operano insieme al Dipartimento di Salute Mentale con presa in carico psichiatrica e dei servizi sociali e ordinanze ferree didivieti immediati di detenzione e controlli a tappeto per impedire nuovi accumuli.

Un esempio che deve essere esteso a tutti i comuni e a livello nazionale ma soprattutto applicato- chiosa Caramanica, concludendo – come REA sarà nostra cura interpellare formalmente la Procura della Repubblica.