R. & P.

BARI – Grande successo per la partecipazione della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia alla Fiera Evolio Expo, in programma dal 30 gennaio al 1 febbraio a Bari, la prima edizione della manifestazione che ha previsto incontri B2B con operatori internazionali. L’ente camerale è stato presente all’evento fieristico con un proprio stand espositivo a cui hanno aderito 6 aziende delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e il Consorzio Lamezia dop che ne rappresenta ulteriori 17; quindi complessivamente 23.

In particolare, hanno partecipato l’azienda agricola Vurdoj, l’oleificio Torchia, Terre Nicolazzi, il frantoio Mafrica, il Consorzio di tutela olio extravergine d’oliva dop Lametia, l’olio Frisina e l’azienda agricola Eugenia Ciriaco.

La Camera di Commercio ha inteso fortemente investire nella partecipazione alla fiera con il fine di valorizzare la filiera olearia locale, selezionare e far conoscere ai consumatori e agli operatori di settore i migliori oli d’oliva extravergini tipici nelle loro varietà. In particolare, le cultivar rappresentate nell’ambito della manifestazione sono state la carolea, pennulara, ottobratica, ciciarello, coratina e nocellara.

Numerosi e variegati gli eventi organizzati allo stand allestito dall’ente camerale. Si sono svolti, ad esempio, tre show cooking a cura dello chef Antonio Franzè con la preparazione di pietanze a base delle diverse varietà di olio extravergine d’oliva. Si sono, inoltre, svolte due masterclass di assaggio di olio a cura di Antonio Lauro, capo panel della Camera di Commercio con esperienze di respiro internazionale

E, infine, un convegno per approfondire gli strumenti per una efficace valorizzazione della filiera olivicola a cui ha partecipato Fabio Borrello, componente di giunta e presidente della Commissione prezzi istituita dall’ente camerale, Nicola Di Noia consigliere delegato della Fondazione EvooSchool Italia e direttore generale di Unaprol e Alessandra Gazzani Marinelli, funzionario camerale.

Focus poi sull’olio Evo grazie alla partecipazione al dibattito del presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo, di Antonio Lauro, di Pietro Taccone, presidente del Consorzio Lametia Dop, di Luigi Canino, vicepresidente vicario Italia Olivicola, Fabiola Pulieri, giornalista ed esperta di enogastronomia, Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari e Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante. «La partecipazione alla Fiera Evolio Expo ha rappresentato una straordinaria vetrina per le nostre aziende olivicole che hanno necessità di rendere riconoscibili e affermare i prodotti sul mercato nazionale e internazionale» ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo. «La Calabria è seconda produttrice di olio d’oliva in Italia ma ancora oggi queste apprezzabili performance non comportano concreti e immediati vantaggi per le imprese agricole locali. È quindi necessario rafforzare la filiera e spingere i produttori a far ancora di più e sempre meglio per innalzare la qualità dei prodotti. La Camera di Commercio investirà per assicurarne la giusta promozione e visibilità».