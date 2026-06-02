di Simona Ansani (foto fonte Sky TG24)
CALABRIA – E’ di 6.2 la forte scossa di terremoto avvertita nel sud Italia verso le 00.14 di questa notte. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in mare nella zona della Costa Calabra nord occidentale, Cosenza, e il suo epicentro localizzato a circa 22 chilometri da Belmonte Calabro, sulla costa tirrenica cosentina, a una profondità di 250 chilometri.
Il sisma è stato avvertito non solo in tutta la Calabria, ma anche in Sicilia, Basilicata e Napoli.
Al momento non si registrano danni a cose o persone, solo tanta paura che ha portato i residenti di molte aree interessate a scendere giù in strada.
Il capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi per seguire situazione.
SEGUE AGGIORNAMENTO FONTE PROTEZIONE CIVILE CALABRIA:
Aggiornamento ore 1.15. È appena terminata la riunione della Unità di Crisi con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile. Si conferma, fortunatamente, l’assenza di danni a persone o cose. La nostra Sala Operativa sta continuando a ricevere numerose telefonate di cittadini che chiedono informazioni. Ricordiamo ancora una volta il numero verde 800222211.
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