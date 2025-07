di Patrizia Massara di Nallo (foto fonte web)

ROMA – A Roma, per il Giubileo dei Giovani, dal 28 luglio al 3 agosto si riuniranno oltre un milione di giovani e converranno, quindi, anche circa quattro centinaia di ragazzi della diocesi di Reggio Calabria-Bova che costituiranno uno dei gruppi più numerosi presenti. Potremmo definirla una prova generale di una GMG straordinaria indetta da papa Leone XIV durante la quale i giovani avranno l’occasione di incontrare il Papa sia durante la Veglia di preghiera di sabato 2 agosto che durante la messa di domenica 3 agosto a Tor Vergata, da lui presieduta. Vari sono stati i percorsi di preparazione al Giubileo, organizzati nell’ambito della pastorale giovanile, all’interno delle singole comunità, perché il pellegrinaggio costituirà un’esperienza di condivisione e di speranza che parlerà di futuro e di pace ed assurgerà soprattutto a viaggio interiore di crescita con sé stessi e con gli altri. I momenti più salienti saranno: l’attraversamento della Porta Santa e, soprattutto, il sacramento della Riconciliazione e della Santissima Comunione. Significativo sarà il giorno 2 agosto quando le marce francescane di tutta Italia si riuniranno a Roma ed anche l’organizzazione di alcuni gruppi che andranno a pregare a Santa Maria maggiore sulla tomba di Papa Francesco.

Di seguito l’esperienza del Giubileo è sintetizzata e commentata dal direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile Reggio Calabria – Bova: Una stagione di attese, di fatiche ma di tanta Speranza. Un tempo per incontrarsi, ascoltarsi e camminare insieme. Definirei così il percorso del Servizio di Pastorale Giovanile dell’ultimo anno, che ha accompagnato i giovani della nostra Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, a prepararsi per vivere al meglio il Giubileo come un’esperienza di vita e non come un evento fra tanti. E in modo particolare il Giubileo dei Giovani sarà un’esperienza viva che mette in moto il cammino di una vita, un cammino di conversione che continua e rinasce, un cammino di fede, speranza e comunione .I ritmi saranno frenetici, il programma sarà denso di esperienze che certamente riempiranno lo zaino di ogni giovane pellegrino. Ma sarà questa ricchezza che permetterà di vivere questo tempo anche come una sosta interiore, che domanda al proprio cuore di chiedersi qual è la qualità del tempo vissuto nella propria quotidianità. Il Giubileo dei Giovani è un’esperienza di fede, di popolo, di Chiesa. Un’esperienza articolata e forse anche complessa e faticosa. Ma proprio per questo sarà per i giovani ricca ed entusiasmante, per la forza vitale che ogni giovane porta dentro di sé, un’occasione per tirare fuori il meglio da ognuno di loro. Per scoprire anche la bellezza del cammino che ti mette accanto ad un fratello, che non hai scelto, ma scopri che è tuo fratello, e ti rivela la bellezza di camminare insieme. La vita è un noi, non si rinchiude dentro un io ristretto, ed è proprio nei sogni e nelle speranze dei giovani che la Chiesa, il popolo, può riscoprire questa dimensione di fraternità e rinascere ogni giorno. In questo camminare insieme si svela la passione del Dio vivente che si fa vicino, che ci chiede di essere pellegrini sulla Via dell’Amore, pellegrini di Speranza sui sentieri delle nostre storie. Il cammino come dimensione fondamentale ha bisogno di essere accompagnato, per tutti i giovani che sono alla ricerca di una speranza, della Speranza che non delude. La ricerca di un senso agli studi che portano avanti, la ricerca di senso nelle relazioni, nella speranza di essere amati. L’esperienza che vivranno i nostri giovani, circa quattrocento tra tutte le realtà giovanili della nostra diocesi, insieme ai giovani di tutto il mondo, è anche per questo una proposta culturale, perché parla al cuore e alla mente nell’incontro tra storie diverse, ma in cammino verso un’unica meta: la felicità. Il Giubileo è un’esperienza che permette ai giovani di essere coinvolti con tutta la loro persona, e non solo per ricevere, ma per riscoprire la bellezza del dono, del dare qualcosa di se. Sarà, appunto, esperienza di prossimità e carità con i più fragili, con i poveri, attraverso gesti di Speranza concreta, donata e ricevuta, di relazioni, servizio e ascolto di persone senza dimora, distribuzione pasti, laboratori con minori, anziani e persone con disabilità. Perché la Speranza non si dice ma si incontra, si serve, si realizza insieme. Il nostro cammino diocesano è stato caratterizzato proprio dalla dimensione dell’incontro. Non sono stati forniti manuali per vivere questa esperienza, ma occasione di fraternità per ascoltarsi e raccontarsi, giornate diocesane, esercizi spirituali e adesso ci dirigiamo verso l’ultima tappa: il Mandato del Pellegrino a tutti i giovani in partenza per il Giubileo dal 28 luglio al 3 agosto. Ci ritroveremo il 25 luglio alle 19:00 in piazza Duomo a Reggio Calabria e daremo via ad un piccolo cammino verso piazza Italia, dove ci attenderà il nostro Vescovo Fortunato per dare via così ad un’esperienza che porta già con sé entusiasmo e desiderio di essere nel mondo segni concreti di Speranza. Da Reggio giungeremo a Roma, per affidare al Signore i passi dei giovani, le attese, i desideri, le ferite, il futuro e ogni vocazione di vita libera e liberante.

Comunque, per chi fosse interessato, è già online il vademecum generale del Giubileo dei Giovani, che si può consultare andando su https://www.iubilaeum2025.va/it/pellegrinaggio/calendario-giubileo/GrandiEventi/Giubileo-dei-Giovani/vademecum.html. Il sito contiene tutte le informazioni utili per prepararsi a vivere al meglio questo grande evento in programma a Roma. Il Giubileo dei Giovani, spiegano dal Dicastero per l’evangelizzazione, che ne ha in carico l’organizzazione, “prevede un ricco programma di celebrazioni, incontri e momenti di festa che coinvolgeranno centinaia di migliaia di giovani provenienti da ogni parte del mondo. Ci sarà, per tutti, la possibilità di recarsi in pellegrinaggio alle Porte Sante, e di ricevere l’indulgenza giubilare accostandosi al sacramento della Riconciliazione” (… ) “Il Vademecum fornisce indicazioni pratiche su programma, mobilità, Kit del Pellegrino, Pass del Giubileo, con informazioni su trasporti e pasti. A breve, saranno pubblicati sul sito del Giubileo anche il Vademecum con informazioni specifiche per le giornate del 2 e 3 agosto a Tor Vergata e per i partecipanti ospitati presso la Nuova Fiera di Roma”. Il Dicastero invita i pellegrini in arrivo a leggere il Vademecum con attenzione, verificando regolarmente gli eventuali aggiornamenti, e a scaricare l’app ufficiale “Iubilaeum25”, disponibile su tutte le piattaforme da App Store per iOS a Play Store per Android.

Sono infatti pubbliche tutte le informazioni necessarie per il grande evento, dal programma alle app, dai kit alla novità di un’assistente virtuale”Julia”. Questa, accessibile tramite app e sito web, fornisce informazioni utili ai pellegrini: indicazioni di mobilità come, ad esempio, tempi di attesa per i trasporti pubblici, collegamenti ferroviari, aeroportuali e tariffe taxi. Inoltre, per chi fosse interessato, “Julia” offre indicazioni su come vivere la città attraverso suggerimenti su ristoranti in base alla zona, alla tipologia e al budget, e infopoint del comune, servizi igienici, luoghi di interesse culturale, musei ed eventi. Attraverso l’assistente virtuale è possibile consultare anche il calendario delle celebrazioni giubilari, ricevere aggiornamenti su farmacie di turno, tempi di attesa al pronto soccorso e allerte di Protezione Civile.

Programma: l’arrivo dei gruppi è previsto per lunedì 28 luglio.

Martedì 29, alle 19, si terrà una Messa di benvenuto in Piazza San Pietro, Mercoledì e giovedì 30 e 31 luglio, dalle 10.30 alle 18, è previsto il Dialogo con la città, una serie di attività di carattere culturale, artistico e spirituale dislocate nelle principali piazze di Roma.

Venerdì 1° agosto, dalle 10.30 alle 18, sarà invece “Giornata Penitenziale”: al Circo Massimo, tutti i giovani avranno la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione per prepararsi alla giornata culminante del Giubileo loro dedicato.

Sabato 2 sarà il giorno dell’incontro con Papa Leone XIV a Tor Vergata, il luogo storico e simbolico dove Giovanni Paolo II incontrò i ragazzi di tutto il mondo durante il Giubileo del 2000. La veglia con il Papa si terrà dalle 20.30 alle 21.30. Dalle 15 fino alle 20, tutti i presenti potranno vivere momenti di intrattenimento con musica e testimonianze e pernotteranno poi in sacco a pelo presso l’area dell’evento in attesa della Messa di domenica 3 agosto, presieduta dal Papa.

Per quanto riguarda le informazioni tecniche e logistiche, ogni persona iscritta al Giubileo riceverà un pass in base al pacchetto acquistato in fase di iscrizione. Il pass, che deve essere sempre visibile, contiene anche il ticket food e il ticket trasporti. Ogni iscritto riceverà un kit ufficiale del Giubileo che comprende una sacca del Giubileo, due t-shirt, un cappello, una bottiglia in plastica riciclata, una bandana e un Rosario-bracciale.

Per il Giubileo dei Giovani è previsto un potenziamento delle linee di trasporto interessate e si garantisce l’accessibilità alle aree e agli eventi giubilari alle persone con disabilità. Per le persone con disabilità visiva e uditiva si raccomanda il download dell’App Vatican for All per seguire gli eventi principali. Durante l’evento, inoltre, tutti i gruppi avranno l’opportunità di attraversare le Porte Sante delle Basiliche Papali senza necessità di prenotazione e l’accesso alle Porte Sante potrà essere effettuato a partire dalle ore 8. Per attraversare la Porta Santa di San Pietro è necessario recarsi in Piazza Pia, dove i volontari accoglieranno i vari pellegrini e gruppi e li condurranno in pellegrinaggio alla Porta, attraverso un percorso guidato. Partecipando agli eventi giubilari o svolgendo il pellegrinaggio alla Porta Santa si potrà ottenere un testimonium, cioè il certificato ufficiale che attesta l’avvenuto pellegrinaggio e la visita delle Tombe dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Potrà essere richiesto sul sito e, successivamente, ritirato unicamente all’Info Point del Giubileo, in via della Conciliazione, e sarà personalizzato fornendo il proprio nome ai volontari presenti che ivi si trovano.