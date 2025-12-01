R&P



Il Progetto “Reciprocità e Protagonismo”, promosso dal CIOFS/FP Calabria ETS in qualità di ente capofila, in partenariato con ARCES e CIOFS Scuola ETS, giunge al termine del suo percorso, durato quasi due anni, con il Seminario Conclusivo che si terrà mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 9.30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria.

Selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, il progetto ha rappresentato un’importante iniziativa di formazione e inclusione digitale, contribuendo allo sviluppo di competenze professionali richieste dal mercato del lavoro contemporaneo. Attraverso percorsi formativi mirati e gratuiti, “Reciprocità e Protagonismo” ha coinvolto e formato oltre 150 beneficiari presso le sedi CIOFS/FP di Reggio, Rosarno e Soverato, favorendo la crescita personale e lavorativa di donne e uomini tra i 34 e i 50 anni.

Durante il Seminario, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, saranno presentati i risultati raggiunti nel corso dell’azione progettuale, le metodologie formative adottate, le testimonianze dei partecipanti e dei formatori, le prospettive future di valorizzazione delle competenze digitali nel territorio calabrese.

L’iniziativa offrirà, altresì, un’occasione di confronto, evidenziando l’importanza di investire nella formazione digitale quale leva strategica per l’occupabilità e lo sviluppo sociale.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.ciofsfpcalabria.it/progettorep e consultare i canali social “Progetto ReP”.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è sperimentare progetti di formazione e inclusione digitale e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più

efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it

Reggio Calabria, 1 dicembre 2025

Sergio Notaro

Responsabile comunicazione Progetto “Reciprocità e Protagonismo”

Tel. 3420973248

sergionotaroufficiostampa@gmail.com

sergio.notaro@ciofsfpcalabria.it