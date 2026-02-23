di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Ansa)

La Calabria si sta abituando sempre più frequentemente ad essere un set cinematografico a cielo aperto autopromuovendosi così, con le sue bellezze naturali ed artistiche, quale itinerario turistico privilegiato in Italia ed all’estero. Ormai, anche se da sempre poco tempo rispetto a quanto accaduto nelle altre regioni italiane, si sta consolidando la tendenza a girare scene di film o interi lungometraggi nella nostra incantevole Terra. Le produzioni, che spaziano da quelle televisive a quelle cinematografiche, hanno scoperto ridenti città e paesaggi, talvolta quasi incontaminati, che riescono a riflettere gli stati d’animo dei personaggi oppure a far loro da contraltare. Non è difficile, per l’occhio attento del regista, individuare scenari da favola sia nelle asperità del territorio come nei tramonti delle baie dalle mutevoli spiagge.

Il bene comune è il nuovo road movie con la regia di Rocco Papaleo che è anche coprotagonista con Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Livia Ferri e Rosanna Sparapano. Il film, scritto da Papaleo con Valter Lupo, è prodotto da Picomedia, Less Is More Produzioni e Piperfilm in collaborazione con Netflix e arriverà nelle sale il 12 marzo distribuito da PiperFilm.



Nella trama una guida turistica (Papaleo) e un’attrice di ‘insuccesso’ (Scalera) accompagnano quattro detenute sul massiccio del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione fatto di incontri e cambiamenti, scandito da una musica che prende forma passo dopo passo, fino a diventare una voce collettiva capace di tenere insieme corpi, emozioni e storie diverse. In una natura dura e bellissima, attraversata da una solidarietà inattesa, emergono frammenti di vite complesse, ferite ancora aperte e il bisogno profondo di essere viste e ascoltate. Parlare, cantare, dare un nome a ciò che si è vissuto diventa un modo per sciogliere tensioni e ritrovare un senso di appartenenza, almeno finché un evento improvviso non rimette tutto in discussione, anche perchè, a volte, raccontarsi è già un primo passo verso qualcosa di più grande. Il trailer del film è accompagnato dalla voce di Mina che canta Buttalo via, brano uscito nel 2024 e scritto da Francesco Gabbani.