LA CALABRIA CHE VOGLIAMO Nucera a San Luca punta su Alvaro

R. & P.

Martedi 13 luglio, Giuseppe Nucera del movimento ‘La Calabria che vogliamo’ accompagnato dalla scrittrice Giusy Staropoli Calafati ha incontrato a San Luca il primo cittadino Bruno Bartolo, assieme ad alcuni consiglieri ed assessori comunali. Nucera e Calafati hanno visitato la casa di Corrado Alvaro, luogo simbolo dello scrittore nato proprio a San Luca.Garantire risalto alla figura di Corrado Alvaro nelle scuole di tutta Italia e offrire sostegno alla società calcistica del San Luca, alle prese con fase particolarmente momento difficile.

Questi i temi alla base del dialogo avuto da Giuseppe Nucera con il sindaco Bartolo.“Corrado Alvaro deve essere presente nei testi scolastici delle scuole calabresi e di tutta Italia.

Raccolgo l’appello della scrittrice Giusy Staropoli Calafati e mi rivolgo alla Regione Calabria. Diamo spazio a chi ha onorato la storia della Calabria e insegniamo ai nostri giovani chi sono le eccellenze culturali della nostra terra. La storia e le opere di Corrado Alvaro non possono rimanere nascoste e quasi sconosciute alle giovani generazioni”, sottolinea l’ex Presidente di Confindustria Rc.

La società calcistica del San Luca, dopo aver ottenuto il prestigioso traguardo della serie D e aver difeso con orgoglio la categoria, è stata consegnata all’amministrazione comunale. Giuseppe Nucera invita la popolazione calabrese ad offrire sostegno nei confronti del club giallorosso.“

Lo sport mette assieme le migliori energie. Tutti i risultati sono raggiungibili quando si mettono in campo passione, orgoglio e caparbietà. Lo abbiamo visto in questi giorni con la Nazionale italiana di calcio, lo stesso è avvenuto in questi anni a San Luca. Questo patrimonio di valori umani e sociali non va assolutamente disperso.

Da imprenditore e cittadino calabrese -conclude Nucera- farò il mio dovere, invito tutti a fare lo stesso e offrire un contributo alla causa calcistica di San Luca. Teniamo alta la bandiera del club giallorosso, non lasciamo soli i giovani e gli sportivi di San Luca, una cittadina che con orgoglio guarda al futuro con la volontà di proseguire nella crescita sociale ed economica”.