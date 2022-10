l video-reportage su Camini in finale al contest “Oltre il ghetto”. Partita la votazione online

Partita la votazione online

Il video-reportage che racconta la storia di Camini e della Eurocoop Jungi Mundu, “La favola di Camini”, è tra i tre finalisti del contest “Oltre il ghetto. Imprese etiche contro lo sfruttamento lavorativo” del progetto Su.Pr.Eme. Italia (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri), finanziato nell’ambito dei fondi AMIF Emergency Funds della Commissione Europea DG Migration and Home Affairs. L’obiettivo è promuovere un’azione di sensibilizzazione sul tema dello sfruttamento lavorativo dei cittadini di Paesi terzi attraverso una rinnovata cultura delle legalità e dell’accoglienza.

Seconda edizione per “Oltre il ghetto”, progetto dedicato alle pratiche di economia etica contro lo sfruttamento lavorativo dei migranti e a valorizzazione delle buone pratiche per il contrasto del caporalato in Basilicata, Calabria Campania, Puglia e Sicilia, illuminando, raccontando e premiando realtà che mettono in campo esperienze di inclusione e di lavoro dignitoso.

Il racconto della Eurocoop Jungi Mundu, presieduta da Rosario Zurzolo, documenta appunto le buone pratiche che hanno fatto di Camini il luogo dell’accoglienza e dell’inclusione, ripopolando un paese svuotato dall’emigrazione. I migranti, grazie ai corsi di formazione tenuti dalle maestranze locali, ora sono loro stessi maestri artigiani o lavorano con la cooperativa. Sono state recuperate tantissime case abbandonate ed è stato aperto il paese albergo. Sono nati laboratori in cui sono stati inseriti i rifugiati e le vittime di tratta, grazie al sostegno dei buddisti, dei valdesi e di altre associazioni.

A designare il vincitore assoluto saranno i like degli utenti social sulla pagina Su.Pr.Eme Italia.

Qui il link al post dove è possibile votare l’opera su Camini, da oggi fino alle 12.00 del 14 ottobre prossimo:

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=1460807867663449

Come da regolamento, il reportage che avrà totalizzato il maggior numero di consensi sotto forma di like sarà il vincitore assoluto. La premiazione dei tre finalisti si terrà nel corso dell’evento conclusivo del progetto, il 20 ottobre, presso il Teatro Kursaal Santa Lucia, a Bari, nell’ambito della Closing Conference del Progetto Su.Pr.Eme. Italia.

