KLAUS DAVI Al convegno nazionale Anbi cita Calabria e strada di Polsi

R. & P.

Non scema mai l’attenzione di Klaus Davi per la Calabria, anche nei contesti più autorevoli.

In occasione del convegno ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari) “L’urgenza dell’Italia è trasformare l’emergenza in opportunità”, dove Klaus era coinvolto in veste di moderatore, alla presenza di importanti esponenti del governo come Salvatore Margiotta (sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Roberto Morassut (sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente), Giuseppe L’Abbate (sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), Giampaolo Vallardi (presidente della Commissione Agricoltura del Senato), Giuseppe Blasi (capo Dipartimento MIPAAF), Fabrizio Curcio (capo Dipartimento Casa Italia), Angelica Catalano (direttore generale Ufficio Dighe MIT) e altri big come Massimiliano Giansanti (presidente Confagricoltura), Luca Bianchi (direttore generale Svimez), Francesco Vincenzi (presidente ANBI) e Giovanni Daghetta (Giunta Nazionale CIA), Klaus Davi si è speso nuovamente per la Calabria, Reggio e la Strada di Polsi, spalleggiato proprio da Luca Bianchi dello Svimez.

In un intervento, infatti, ha detto: “Per la strada che porta al Santuario siamo ancora fermi, dopo due anni, alla gara per la progettazione. Così non si rilancia un territorio”. E ancora: “La Calabria ha bisogno di interventi rapidi, senza questo non ci sarà nessuna ripartenza” (online al link https://www.facebook.com/klausdavi2/videos/308374580342941/).