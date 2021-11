Kiwanis Magna Grecia “Luigi Giugno”, passaggio di consegne tra Pino Canzonieri e Giuseppe Albanese

R & P

Nello splendido scenario di “Villa Afrodite” si è svolto il consueto passaggio della campana del club Kiwanis Magna Grecia “Luigi Giugno”. Il nuovo Presidente, dell’anno sociale 2021/2022, è Giuseppe Albanese. Il neo presidente ha preso il posto dell’uscente Giuseppe Canzonieri che ha guidato il club negli ultimi 2 anni, svolgendo numerosi service a favore del territorio locrideo e soprattutto dei bambini. Presente alla cerimonia il Luogotenente Governatore della Divisione 13 Calabria Mediterranea Fortunato Tripodi e numerose autorità kiwaniane e civili. In particolare i past luogotenenti Governatore Giuseppe Afflitto, Antonio Ielo e Natale Praticò, i rappresentanti di tutti i club Kiwanis della provincia di Reggio Calabria. Per il Lions Locri hanno partecipato il presidente Rocco Vasile e Pietro Multari, per il Lions Roccella il presidente Antonio Bagnato. In sala anche il senatore Giuseppe Auddino, il sindaco del comune di Siderno nonché socia del club Maria Teresa Fragomeni, il vice-sindaco di Siderno Salvatore Pellegrino, l’assessore del comune di Bovalino Filippo Musitano, Irma Circosta presidente associazione Girasoli della Locride con il marito Giuseppe Lombardo già procuratore della Repubblica e il figlio Michele, Carmelo Scarfò in rappresentanza dell’associazione Angela Serra nonché consigliere comunale di Siderno. Dopo il discorso del presidente uscente Canzonieri il quale ha ricordato le attività solidali svolte e ringraziato tutto il club per l’impegno è stata conferita l’onoreficienza kiwaniana “Zeller” al socio Giorgio Ruso per l’impegno a favore dei service di solidarietà. Successivamente il neo presidente ha annunciato gli obiettivi del club per il nuovo anno sociale confermando i “service” solidali ormai storici, quelli che saranno organizzati con le direttive del Governatore Angela Catalano e con il Luogotenente della Divisione Fortunato Tripodi. “Faccio parte – ha detto il neo presidente – di questo club service perché credo fermamente, come ne sono certo anche voi, nei valori e negli ideali che lo caratterizzano. Il mio Kiwanis promuove il sogno di un mondo migliore ma sono consapevole che i sogni senza la giusta dose di volontà non diventeranno mai realtà. Perché questo accada è necessario l’aiuto ed il coinvolgimento di tutti i soci kiwaniani che cooperino in armonia trovando la chiave giusta per interagire nel rispetto ed in amicizia sviluppando e incoraggiando azioni solidali che sono il fondamento del nostro statuto. L’amicizia e la solidarietà non si devono solo desiderare ma si devono esercitare. Dopo questo lungo e forzato periodo chiusura è arrivato il momento di ricominciare a riaffermare realisticamente gli indirizzi del club e lavorare con l’orgoglio di essere kiwaniani; dobbiamo usare la creatività – ha terminato Albanese – per elaborare dati e prospetti ma per realizzarli abbiamo bisogno che il cuore corra più veloce della mente, solo dando slancio al cuore riusciremo a fare grandi cose”. La cerimonia è stata conclusa dal Luogotenente Tripodi che ha ringraziato tutto il club per le attività svolte e per quelle che si svolgeranno. Nel corso della serata si è svolto un importante service a favore dell’associazione Angela Serra per tramite di Carmelo Scarfò al quale è stata donata una cospicua somma di denaro da devolvere al progetto per la creazione di un nuovo reparto di oncologia presso l’ospedale civile di Locri.