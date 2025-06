di Redazione

Un evento internazionale di arti marziali Kempo a Caulonia, Siderno e Polistena diretto dal direttore tecnico europeo Maestro Giuseppe Cavallo.

Le città di Caulonia e Siderno, nella Locride e di Polistena, nella Piana, diverranno capitali europee delle arti marziali. Ciò per volere del presidente mondiale di Kempo International, il Maestro 10° DAN Jorgensen, e del direttore tecnico europeo, il Maestro 9° DAN Giuseppe Cavallo, che hanno organizzato il primo stage europeo di Kempo, una delle arti marziali che si ritiene sia nata tra i monaci guerrieri del tempio di Shaolin e che, col passare degli anni, si è evoluta fino a divenire uno degli strumenti di difesa personale più efficaci.

Fra le tecniche del kempo rientrano, infatti, calci, pugni, proiezioni, lussazioni, leve articolari e combattimento corpo a corpo, sia in piedi sia a terra. 《La pratica di questa arte marziale è molto importante – ha espresso il maestro Cavallo – poiché consente di acquisire equilibrio psico-fisico, autocontrollo, autostima, sviluppare consapevolezza delle proprie capacità, stabilità strutturale, coordinazione, velocità, potenza e tempismo》.

Durante la tre giorni, sotto la direzione del maestro Cavallo e del collega, proveniente dall’estero, Tom Pintelon, 8° DAN di kempo, i discenti italiani e stranieri potranno vivere una esperienza senza precedenti, progredendo tecnicamente e atleticamente.

L’evento, patrocinato da Sport e Salute e dall’ACSI, associazione di cultura e sport, EPS CONI, prevede la partecipazione di tecnici provenienti anche da altre regioni italiane, come il maestro e generale c.a. Maurizio Quattrini, il maestro Messina e il maestro Coppola. Prevista, anche la presenza, al completo, dello staff tecnico dell’Accademia di Arti Marziali, difesa personale e kickoxing fondata e diretta dal dottore Giuseppe Cavallo, ovvero gli insegnanti tecnici: maestro Nicola Geranio, 8° DAN; maestra Maria Spanò; maestro Rocco Garelli; allenatore Gabriele Pronestì e asp. allenatore Giovanni Audino. Non mancheranno, inoltre la presidente e i dirigenti Teresa Peronace, Mariangela Mileto (segretaria generale) e Francesco Garelli. Venerdì pomeriggio si partirà a Siderno Marina, presso la vila comunale, con stage ed esibizioni, con il patrocinio del Comune bandiera blu e alla presenza del fiduciario CONI della Locride, prof. Salvatore Papa; per proseguire a Caulonia Marina, sabato 28, dove in serata è previsto anche un momento di intrattenimento, con il patrocinio del Comune bandiera blu di Caulonia.

Lo straordinario evento si concluderà con un gran galà, nell’anfiteatro di Polistena, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Ad impreziosire gli eventi, la presenza del responsabile regionale Calabria di Sport e Salute, il dottore Walter Malacrino. Importante, a detta dello staff dirigenziale dell’Accademia, il supporto fornito a Caulonia, dal sindaco Cagliuso e dall’assessore Ierace, con la protezione civile guidata da Lorenzo Mazzà; a Siderno dalla sindaca Fragomeni e dal delegato allo sport Lurasco, e a Polistena, dal sindaco Michele Tripodi e dell’amministrazione comunale polistenese, con un impegno straordinario.