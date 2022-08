Kaulonia Tarantella Festival, tutto pronto per la XXIV edizione

KAULONIA back to TARANTELLA FESTIVAL: è questo il titolo della XXIV edizione di uno degli eventi di punta dell’estate calabrese, il festival che ogni anno attira migliaia di appassionati di musica popolare prevenienti da tutta la penisola nel consueto e suggestivo scenario di Piazza Mese, nel cuore dell’ormai noto “PAESE CHE BALLA”, il borgo antico di Caulonia (RC).

L’edizione 2022 oltre alla fiorita kermesse d’eccezione di artisti musicali che proporrà una inedita offerta culturale, vuole veicolare un messaggio forte e chiaro di Pace.

Un messaggio che parte dal basso, dall’unità di intenti e da un insieme di persone, che attraverso la musica, l’arte, la danza possa essere esportato oltre i nostri confini regionali e nazionali.

Un chiaro invito affinché non ci si senta più solo italiani, francesi, spagnoli, tedeschi, ma si cominci davvero a considerarci e a vivere la quotidianità come Europei e cittadini nel mondo.

Un girotondo di armonia caratterizza il manifesto che si ispira al famoso quadro di Henri Matisse, “la danza”, opera realizzata dall’artista intorno al 1910 a Parigi ed oggi custodita a San Pietroburgo – Russia.

Questa stilizzazione è stata appositamente scelta per la stretta assonanza con la contingente situazione internazionale relativa alla guerra che attualmente si sta ancora consumando in Ucraina.

Simbolicamente questo dipinto rappresenta la gioia di vivere e la felicità di una danza musicale. I ballerini danzano insieme, nudi, al ritmo di una musica felice. La nudità rappresenta, probabilmente, il ritorno ad una natura priva di sensi di colpa, e noi intendiamo dare il senso di ritorno della danza alle origini ancestrali e naturali, “back to tarantella” (anche in questo senso!), quale danza anche purificatrice.

Questo il messaggio che il KTF vuole inviare, una necessaria quanto impellente richiesta di pace e giustizia sociale tra i popoli dell’Europa. Attraverso la nostra danza, attraverso la tarantella e la “rota i paci” vogliamo propagandare questa richiesta al popolo Russo, e non solo a questo, affinché possa ritrovare il suo naturale ed importante ruolo nella geopolitica internazionale, rinnovando un legame con le altre nazioni affinché possa essere raggiunta la Pace. Senza dimenticare gli altri paesi nel mondo che subiscono lotte e guerre da anni, anche nel silenzio.

Nel quadro, quella che sembra essere una ballerina, in primo piano, di schiena, si è staccata dal gruppo e cerca di afferrare la mano del compagno di sinistra. Ed è proprio questo il messaggio che vogliamo su tutti articolare: tendere la mano. Tendere la mano a chi può essere rimasto indietro affinché vengano colmate distanze sociali e ogni popolo nella sua unicità possa vivere in fierezza della propria autenticità in Pace.

GIOVEDI 25 AGOSTO

ore 18,30 (Piazza Nuova)

Caulonia borgo antico di Calabria custode di tesori

“Na rota i Paci”

Giornalista Moderatore – Giuseppe Mazzaferro

Vincenzo Frajia – Presidente del Consiglio Comunale di Caulonia

Francesco Cagliuso – Sindaco di Caulonia

Antonella Ierace – Ass. alla Cultura Comune di Caulonia

Ospiti:

Giuseppina Princi – Assessore alla Cultura Regione Calabria

Salvatore Cirillo – Consigliere Regionale

Marcello Cirillo – Musicista presentatore showman

Massimo Bonelli – Direttore artistico KTF 2022

Mimmo Cavallaro – Musicista

VENERDI 26 AGOSTO

ore 18,30 (Piazza Nuova)

Reportage della Guerra in Ucraina

Giornalista con immagini video

Giornalista Moderatore – Ilario Camerieri

Francesco Cagliuso – Sindaco di Caulonia

Antonella Ierace – Ass. alla Cultura Comune di Caulonia

Antonella Caraffa – Ass. Ambiente e Territorio Comune di Caulonia

Ospiti:

Carmelo Versace – Sindaco Città Metropolitana Reggio Calabria

Marco Lupis – Giornalista

SABATO 27 AGOSTO

ore 18,30 (Piazza Nuova)

Alle origini della Tarantella: La danza greca tra storia e simbolismo

Giornalista Moderatore – Cristofaro Angela

Francesco Cagliuso – Sindaco di Caulonia

Antonella Ierace – Ass. alla Cultura Comune di Caulonia

Maria Campisi – Consigliere Comune di Caulonia

Ospiti:

Alfredo Piscioneri – Docente di Filosofia

Matteo Enia – Antropologo Università Mediterranea

Fabio Macagnino – Musicista esperto di musica tradizionale

DOMENICA 28 AGOSTO

ore 18,30 (Piazza Nuova)

La Repubblica di Caulonia, un messaggio di pace

Incontro culturale e proposta di intitolazione della Piazza

Giornalista Moderatore – Rosario Condarcuri

Francesco Cagliuso – Sindaco di Caulonia

Antonella Ierace – Ass. alla Cultura Comune di Caulonia

Ospiti:

Salvatore Cirillo – Consigliere Regionale

Eugenio Bennato – Grande Sud

Ilario Ammendolia – Giornalista e saggista

Campisi Domenico – Medico

Per l’edizione 2022, la direzione organizzativa dell’evento è stata affidata all’esperta e prestigiosa guida di Massimo Bonelli (massimobonelli.it), noto manager musicale e direttore artistico del Concertone del Primo Maggio di Roma e di tanti altri tanti importanti eventi di caratura nazionale.

Bonelli assume il ruolo di Event Manager del Kaulonia Tarantella Festival 2022 affiancato dal Re della tarantella calabrese Mimmo Cavallaro nella Direzione Artistica dell’evento.

A supporto del Kaulonia Tarantella Festival 2022 ci sarà anche il circuito Calabria Sona, realtà nata proprio in Piazza Mese a Caulonia e che ormai da anni promuove, produce e valorizza i festival e la migliore musica popolare made in Calabria.

Calabria Sona sarà partner del KTF 2022 e lavorerà a stretto contatto con l’amministrazione comunale e la direzione artistica dell’evento per massimizzare la visibilità e l’impatto promozionale e culturale del più importante festival di musica popolare calabrese.

Infusione di tradizione, innovazione e sapori, particolarmente apprezzato per il gusto autentico e per il forte potere digestivo, l’AMARO CARDUS sarà sponsor ufficiale della XXIV edizione del Kaulonia Tarantella Festival.