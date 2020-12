KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL Dal 28 al 30 dicembre va in scena l’edizione 2020 “Calabria Ultra Streaming”

KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL Dal 28 al 30 dicembre va in scena l’edizione...

di Gianluca Albanese

CAULONIA MARINA – Il CoVid-19 e le restrizioni dovute alla pandemia non fermano il calore e il ritmo incessante della musica popolare. E allora, anche quest’anno avrà luogo l’edizione invernale del Kaulonia Tarantella Festival – Calabria Ultra streaming, programmata per i giorni di lunedì 28, martedì 29 e giovedì 30 dicembre.

Gli artisti si esibiranno all’auditorium comunale “Angelo Frammartino” che, essendo chiuso al pubblico come tutte le strutture del genere, permetterà la visione e l’ascolto da parte del pubblico mediante lo streaming live, in programma ogni giorno alle 18 (e in replica alle 22.30) sulla pagina facebook https://www.facebook.com/ktfcaulonia .

Insomma, ci sono tutte le premesse perché la scommessa del Comune di Caulonia (la cui proposta è stata approvata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria) sarà vinta. Del resto, la regia e la direzione di Mimmo Calopresti, e il coordinamento artistico di Carlo Frascà sono garanzia di qualità e competenza.

Il programma degli eventi prevede, per lunedì 28, l’esibizione di Mimmo Cavallaro, con uno spettacolo denominato “Sacro e profano. La musica dentro la tradizione”.

Martedì 29, invece, spazio alla performance tutta al femminile del quartetto “Faraualla”, ensemble vocale pugliese di ispirazione etnica, ad altissimo impatto spettacolare.

Gran finale mercoledì 29 con Marcello Fonte, palma d’oro al festival di Cannes, con lo spettacolo dal titolo “Tra la mia musica – Tra la mia gente”, che precederà Alessandro Gaudio, il campione del mondo di organetto che si esibirà insieme al suo trio, in rappresentanza del conservatorio di musica di Catanzaro e della prossima apertura della sezione di musica popolare di Caulonia”.

Insomma, il Kaulonia Tarantella Festival è vivo e suona, balla e canta insieme a noi.

Perché il terzinato è parte integrante dell’anima della nostra gente e della nostra terra.

Lente Locale seguirà da vicino tutte e tre le serate con approfondimenti tematici e tutto il risalto che merita una delle principali manifestazioni artistiche e culturali dell’Italia meridionale.

Appuntamento, dunque, a lunedì 28 alle ore 18 per l’esordio col concerto di Mimmo Cavallaro, visibile in streaming sulla pagina facebook https://www.facebook.com/ktfcaulonia. Replica alle ore 22.30.