KALMINI Sabato 4 l’escursione ai piani dello Zomaro

La cura del tempo, una grande possibilità.

In questo periodo così complesso che ci ha portati a dimenarci tra la ricerca per la pizza perfetta e le videochiamate, tra le nuove metodologie di lavoro e un libro lasciato per mesi sul comodino, abbiamo scoperto il valore di un bene prezioso che forse avevamo anche dimenticato di possedere: il tempo.

Così abbiamo coccolato le nostre giornate non sempre positive, abbiamo trascorso ore al telefono con quell’amico che non sentivamo da molto e ci siamo dedicati ad interessi e hobby troppo a lungo trascurati.

Giorno dopo giorno. Con quella lentezza che ci ha fatti accorgere di piccoli dettagli e sfumature.

Giorno dopo giorno. Con quella voglia irrefrenabile di muoversi nonostante le restrizioni.

Giorno dopo giorno. Regalandoci la possibilità di ascoltarci e capire i valori che contano davvero.

Quanto ci sembrava strano vedere gli amici per un aperitivo virtuale nei primissimi giorni?

Eppure già non ci sembra così assurdo questo strano modo di condividere il tempo e lo spazio. E proprio quegli appuntamenti si sono spesso trasformati in spunti di riflessione e collaborazione, esattamente come è successo a noi: @serenafranco , @antonella_tassone_ @politioscar_p.t @maresa_lia_pilates

Una chiacchiera tira l’altra, le idee si sono intrecciate come fili di una trama guidata dai nostri diversi punti di vista.

Professionalità diverse, certo, ma stessa voglia di collaborazione, stesso desiderio di metterci in gioco per unire passioni e interessi e creare la possibilità concreta di far vedere una Calabria che merita di essere vissuta. Passo dopo passo.

Kalmini, la Calabria a passi lenti.

Il primo appuntamento di Kalmini, la Calabria a passi lenti è alle porte!

Il 4 Luglio la nostra piacevole camminata ci porterà sui piani dello Zomaro, mille metri sul livello del mare, all’interno del Parco nazionale d’Aspromonte per goderci il tramonto al lago Crocco.

Prezzo 25 euro per escursione con guida, yoga e corso di fotografia con lo smartphone

Partenza alle ore 16 da Antonimina

Durata circa 2 ore con possibilità di rimanere al rifugio Boschetto Fiorito per un aperitivo dopo l’escursione

Difficoltà T (turistico) percorso adatto a tutti, compresi bambini

Non hai ancora prenotato il tuo posto?

Puoi chiamarci qui: 379 1232665

scriverci un’email: hello@tourlalla.com

o passare a trovarci nella sede di Tourlallà, via Pipedo snc a Riace.

Evento orgalizzato da

Tourlallà

Boschetto Fiorito Slow Tourism

Studio Fotografico No Limits di Antonella Tassone

Body&Mind