di Redazione

SIDERNO- Tragico incidente questo pomeriggio sulla SS Jonio -Tirreno nei pressi dello svincolo per Gioiosa Jonica. Tre persone, originarie di Serra San Bruno, sono morte a seguito di uno scontro frontale tra l’auto su cui viaggiavano e un autobus di linea. Secondo una prima ricostruzione l’auto, a seguito del violento impatto, è finita sotto l’autobus non lasciando scampo a due dei tre occupanti che sono morti sul colpo. Il terzo invece è deceduto dopo un disperato tentativo di salvarlo trasportandolo in ospedale. Nel tratto di strada interessato dall’incidente è stata bloccata la circolazione in entrambi i sensi di marcia.