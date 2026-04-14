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ROCCELLA IONICA – Cambio ai vertici per la Jonica Multiservizi S.p.A, la società “in house” del Comune di Roccella Jonica che opera nella gestione dei servizi pubblici cittadini. L’Assemblea dei Soci, riunitasi il 9 aprile, ha deliberato il passaggio dall’Amministratore Unico a un Consiglio di Amministrazione a tre componenti, avviando una nuova fase di governance in vista delle sfide legate alla riorganizzazione societaria.

La decisione è legata alla complessità della fase che attende la società, in particolare per gli effetti del riassetto del Servizio Idrico Integrato e del subentro del gestore unico regionale SORICAL.

Il nuovo assetto, adottato nel rispetto dell’invarianza della spesa pubblica, punta a rafforzare la capacità strategica e gestionale della società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Dott. Giuseppe Curciarello che vanta una lunghissima esperienza nella Pubblica Amministrazione, con incarichi apicali in ambito economico-finanziario e competenze consolidate nella gestione di processi di riorganizzazione. Del nuovo organo di amministrazione fanno, poi, parte il Dott. Ettore Lacopo, Dottore Commercialista e revisore legale con una lunga e significativa esperienza nella consulenza societaria e nella gestione di crisi e ristrutturazioni aziendali e il Dott. Saverio Tripodi, esperto in controllo di gestione e analisi organizzativa che ha maturato una significativa esperienza nella riorganizzazione dei processi aziendali e nella gestione di progetti complessi.

Rinnovati anche gli organi di controllo. Il Collegio Sindacale sarà composto dal Dott. Vincenzo Gerace, dal Dott. Antonio Cavaleri e dal Dott. Teodoro Bucchino. Alla Dott.ssa Annalisa Certomà è stato affidato l’incarico di Revisore Unico.

Nel corso dell’Assemblea, il Socio Unico Comune di Roccella Jonica ha ringraziato l’Amministratore Unico uscente, Ing. Vincenzo Garuccio, per l’ottimo lavoro svolto nei suoi tre mandati al governo della Società, durante i quali la stessa ha sviluppato in maniera esponenziale il proprio fatturato, mantenendo sempre l’equilibrio economico finanziario e garantendo ai cittadini di Roccella buoni livelli di standard di servizio. All’Ing. Garuccio è andato, altresì, il ringraziamento per la sensibilità istituzionale dimostrata nell’aver voluto presiedere l’Assemblea che ha deliberato il cambio di governance.

Il nuovo CdA guiderà la società in una fase straordinaria, caratterizzata dalla ridefinizione del perimetro operativo, dalla gestione del trasferimento del personale e dalla riorganizzazione delle attività.

Con questa scelta il Comune conferma in Jonica Multiservizi un presidio strategico per la gestione dei servizi pubblici locali e per l’attuazione delle politiche comunali in materia ambientale.