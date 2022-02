JONICA HOLIDAYS Erasmus Plus, prossima destinazione Spagna

R. & P.

Continua l’esperienza Erasmus Plus per numerosi studenti provenienti dagli istituti superiori calabresi ad indirizzo turistico alberghiero.

La Jonica Holidays, consorzio albergatori ed operatori turistici della Riviera dei Gelsomini, ha già selezionato e fatto partire per questa nuova esperienza circa 60 ragazzi diplomandi e neo-diplomati.

Un occasione unica per apprendere una nuova lingua, ma soprattutto per costruire i futuri professionisti dell’ospitalità.

La partnership composta da Jonica Holidays, Federalberghi Calabria, GAL Terre Locridee, Comune di Roccella Jonica, Comune di Caulonia, Alberghiero Gagliardi di Vibo, ISSAR Dea Persefone Locri, Alberghiero Ipseoa di Soverato, IIS Euclide di Bova sta raggiungendo a pieno l’obiettivo posto dal programma Erasmus Plus, ambito VET per l’anno 2021/2022, suggellando questo successo con la conferma di affidamento del medesimo programma, anche per gli anni a venire.

Un ponte tra la Calabria e numerose altre località europee di assoluto rilievo, come Malta, Marsiglia, Valencia, Londra, che consentirà ai candidati beneficiari di lavorare e formarsi nelle professioni dell’ospitalità presso realtà turistiche evolute.

L’intento, come confermato dal responsabile marketing del consorzio Antonio Silipo, è quello di consentire agli studenti la raccolta di nuove idee e nuovi input, volti ad incentivare la formazione di personale specializzato, da inserire nelle strutture ricettive del territorio, con il fine di sollevare gli standard alberghieri offerti fino ad oggi. Nuove selezioni e nuove partenze previste entro la fine febbraio per 16 studenti con destinazione Spagna.

Le selezioni, tenute rigorosamente online a causa delle restrizioni Covid-19, presto potrebbero essere sostituite da colloqui in presenza, consentendo ai membri valutatori del consorzio di ampliare il raggio di azione del programma Erasmus Plus, coinvolgendo un maggior numero di studenti, attraverso meeting ed incontri presso gli istituti aderenti.