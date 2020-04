ISTITUTO “TERRANA” Il messaggio di speranza dei giovanissimi alunni

R. & P.

Pace e speranza nei disegni degli alunni dell’Istituto comprensivo “E. Terrana” di Ardore-Benestare e Careri-Ciminà. Su cancelli, balconi e finestre delle loro case, i piccoli studenti dell’Istituto diretto dalla prof.ssa Anna Delfino hanno attaccato l’immagine di una colomba accompagnata da messaggi evangelici. Hanno così rivestito le case e le vie dei loro paesi di speranza, sottolineando il valore della solidarietà e della condivisione. Docenti, con le lezioni a distanza, alunni e le famiglie a sostegno hanno realizzato tutti insieme un piccolo ma significativo progetto di unione e speranza in occasione della Santa Pasqua. «La scuola, anche a distanza in seguito alle misure di contrasto al coronavirus, vuole essere vicina a tutti gli alunni e alle famiglie in un periodo particolare – spiegano la dirigente Delfino e i docenti – La scuola anche in piena emergenza non lascia soli i suoi alunni ma li stringe a sé con dei segni visibili e speranzosi».