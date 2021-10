ISTITUTO AGRARIO DI CAULONIA Vertice in Metrocity

R. & P.

Si è tenuto oggi presso gli uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria un incontro alla presenza del Dirigente dell’edilizia scolastica Mezzatesta, della Dirigente del patrimonio Scolaro, della Dirigente dell’Istituto “Zanotti Bianco” Zannoni, del Primo collaboratore Calvi, del Sindaco di Caulonia Belcastro, e dei Consiglieri Metropolitani Versace, delegato all’istruzione, Fuda e Lizzi, per trovare una soluzione alla problematica relativa alla carenza di aule dell’Istituto Agrario di Caulonia.

Al tavolo è stato condiviso un percorso che vedrà, da parte della Città Metropolitana, la rifunzionalizzazione del plesso dell’Istituto Agrario di Caulonia attraverso la realizzazione di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi alle mutate esigenze dell’attività didattica e la pubblicazione di un bando per reperire ulteriori locali in locazione.

Nelle more e nell’imediatezza il Comune di Caulonia metterà a disposizione dell’Istituto Agrario degli spazi che saranno adeguati per ospitare gli studenti.

Caterina Belcastro

Sindaco di Caulonia

Versace Carmelo

Consigliere Metropolitano – delegato all’istruzione