R. & P.

COSENZA – Lo stato genocida di Israele sta attaccando nuovamente la Global Sumud Flotilla, è l’ennesimo atto di pirateria. È passata appena una settimana dal rilascio di Thiago e Saif, sequestrati, torturati e detenuti illegalmente da Israele dopo l’ultimo attacco in acque internazionali al largo della Grecia. Oggi quella stessa violenza criminale si abbatte di nuovo contro una missione umanitaria, nell’impunità più totale.

Di fronte a questo ennesimo atto di guerra contro la solidarietà internazionale, il silenzio è complicità. Non possiamo restare a guardare mentre si consuma il genocidio e si calpesta ogni forma di diritto. È il momento di reagire, è il momento di far sentire la nostra voce e di rompere l’indifferenza. Se i Governi si girano dall’altra parte, i popoli hanno il dovere di scendere in piazza, di difendere gli equipaggi e il popolo palestinese! Scendiamo in piazza. L’appuntamento è a Cosenza, in Piazza XI Settembre, alle ore 19.