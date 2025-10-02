R. & P.

COSENZA – Il genocidio del popolo palestinese, sostenuto dagli Stati Uniti e dalle potenze occidentali, è arrivato ad un punto critico. L’uccisione di decine di migliaia di persone, la devastazione totale, la distruzione del sistema sanitario, la fame usata come arma di guerra stanno portando alla morte di un intero popolo.

In queste settimane la più grande flotta umanitaria della storia, la Global Sumud Flotilla, si è imbarcata con aiuti umanitari per rompere l’assedio a Gaza e creare un corridoio umanitario per aiutare il popolo palestinese. Contro il diritto internazionale, in queste ore Israele ha sequestrato le navi e gli equipaggi, serve scendere immediatamente in piazza per fermare il genocidio e difendere la Flotilla!

FERMIAMO IL GENOCIDIO

SOSTENIAMO LA FLOTILLA

TUTTI IN PIAZZA

VENERDÌ 3 OTTOBRE

SCIOPERO GENERALE, H. 9 – P.ZZA KENNEDY COSENZA

La lotta palestinese è la nostra lotta