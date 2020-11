ISOLA ECOLOGICA Il presidente di Locride Ambiente riconosce i meriti dei Commissari al vertice del Comune di Siderno

R. & P.

In relazione ai recenti articoli di stampa riguardanti l’isola ecologica del comune di Siderno interviene direttamente il presidente della Locride ambiente evidenziando che per mero disguido la Commissione straordinaria era stata informata dell’immediata operatività dell’isola ecologica che verrà comunque resa fruibile a giorni, non appena installata l’apposita segnaletica orizzontale e verticale. Si tratta di un risultato importante, fortemente voluto dalla Commissione straordinaria, che ha monitorato attentamente il completamento dei lavori, e da questa società.

Siderno, lì 24 maggio 2020

Avv. Giovanni Gerace



Presidente Locride Ambiente SpA