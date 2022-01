IRTO SEGRETARIO PD Gli auguri del circolo di Siderno

R. & P.

“Il Circolo del Partito Democratico di Siderno rivolge al neoeletto Segretario Regionale del PD, Nicola Irto, ed a tutti i delegati dell’Assemblea, un cordiale augurio di buon lavoro.

Li attendono compiti fondamentali in una fase cruciale per la Calabria, essendo tante le priorità da affrontare. Il Circolo Sidernese, per il tramite dei suoi delegati, eletti in seno all’Assemblea, Mariateresa Fragomeni, Laura Rullo e Giorgio Ruso, cui rivolge i migliori auspici, sarà come sempre disponibile al confronto sui temi che esigono attenzione e urgenti decisioni per il futuro della Calabria e della Locride.

È tempo di ricostruire un buon percorso, una buona cultura politica con l’impegno di tutti.

Circolo del Partito Democratico di Siderno”