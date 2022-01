IRTO GRANDE ELETTORE Il plauso di Amalia Bruni

R. & P.

“Il nome di Nicola Irto come grande elettore in rappresentanza della minoranza in Consiglio regionale é motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Lo abbiamo scelto perché siamo sicuri che saprà rappresentare al meglio la Calabria in un passaggio fondamentale per l’Italia come l’elezione del Capo dello Stato”.

Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio regionale non nasconde la sua soddisfazione per l’indicazione di Nicola Irto come Grande elettore per le votazioni per il nuovo Capo dello Stato che cominceranno il prossimo 24 gennaio.

“Tutte le scelte condivise rafforzano il nostro ruolo e quella di Nicola va in questa direzione. Irto saprà, come suo solito, adottare le decisioni migliori. Non ne ha bisogno ma sappia che ha tutto il nostro sostegno. Voglio aggiungere un’ultima cosa, ancora un pensiero per David Sassoli, oggi si celebrano i suoi funerali, se ne è andato un italiano gentile e un europeo convinto. Il suo esempio servirà per tanti altri che verrano dopo”.