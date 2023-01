IPSIA Siderno/Locri, continua la formazione. Corso intensivo per odontotecnici con Tullio Titoso

LOCRI-Sono state organizzate presso la sede dell’I.P.S.I.A. a Locri, nei giorni 12 e il 13 gennaio, due giornate di formazione teorico-pratica, tenute dall’Esperto del settore Tullio Titoso e rivolte agli alunni del corso per Odontotecnici. L’attività formativa, che rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, è stata fortemente voluta dal corpo Docente del suddetto indirizzo di studi, giacchè il relatore invitato è un odontotecnico molto qualificato ed apprezzato, dotato di lunga esperienza nel campo dell’odontotecnologia. Agli addetti ai lavori Titoso è noto per la sua abilità nella realizzazione di protesi dentarie di alta qualità, esteticamente perfette e funzionalmente affidabili.

La professione di odontotecnico consiste nella realizzazione di protesi dentarie, come dentiere, ponti e corone, utilizzando materiali come ceramica, metalli e resine acriliche. Gli odontotecnici infatti lavorano a stretto contatto con dentisti per garantire che le protesi siano perfettamente adatte alla bocca del paziente e rispettino i necessari requisiti estetici e funzionali.

Tullio Titoso ha iniziato la sua carriera come apprendista odontotecnico e, nel corso degli anni, ha maturato notevole esperienza e conoscenza delle tecniche e dei materiali più avanzati utilizzati nello svolgimento della professione di odontotecnico. Titoso è stato in grado di perfezionare la sua tecnica, diventando un esperto nella creazione di protesi dentarie esteticamente pregevoli e che rispettano i requisiti funzionali e di comfort del paziente. Trattasi infatti di un professionista che si tiene sempre aggiornato sulle nuove tecnologie utilizzate e sui materiali utilizzati nell’ambito dell’odontotecnologia, al fine di garantire che i suoi pazienti ricevano le migliori cure possibili.

La attenzione alla qualità e la cura del dettaglio di cui ha saputo dare prova nello svolgimento della professione lo hanno reso molto apprezzato dai dentisti che collaborano con lui e che lo considerano un professionista affidabile e qualificato.

Il corso di formazione in esame è stato reso possibile grazie, in primis, alla preziosa collaborazione offerta da “Dental Manufacturing Spa – RUTHINIUM® Group”, azienda veneta all’avanguardia nel settore dentale, con 50 anni di esperienza nel settore.

Tale Azienda, fondata a Torino nel 1965, opera in tutta Italia grazie alla collaborazione di 60 distributori e a livello mondiale in oltre 80 paesi. V’è da dire che il marchio RUTHINIUM® è globalmente riconosciuto come sinonimo di prodotti di qualità. L’Azienda Dental Manufacturing Spa – RUTHINIUM® Group è un’industria leader nel settore dentale, con una produzione giornaliera di circa 100.000 denti ed è specializzata nella produzione di denti artificiali di resina, di resine e di materiali da impiegare nella costruzione di protesi mobili.

Tutto ciò grazie all’applicazione, nel ciclo produttivo, delle migliori tecnologie presenti sul mercato e all’energia profusa nella ricerca e nello sviluppo.