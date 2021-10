Ipsia Siderno-Locri, concluse con successo le Giornate Ecologiche presso la nuova sede

di Antonella Scabellone

LOCRI- Si sono svolte il 9 e il 16 ottobre, presso la nuova sede coordinata dell’I.PS.I.A. Siderno-Locri, le due “Giornate Ecologiche” finalizzata alla riqualificazione del giardino e del cortile del nuovo Istituto. La nuova struttura, moderna e funzionale, costruita secondo i dettami della vigente normativa antisismica, ubicata a Locri in via Sibari, alle spalle dello stadio comunale, a poche centinaia di metri dalla sede del Gruppo Carabinieri di Locri e del Tribunale Penale, è stata messa in funzione a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico, permettendo cosi il ritorno in città, dopo oltre 4 anni, di tutta la sezione staccata dell’Istituto, “sfrattata” senza preavviso il 7 aprile 2017, a seguito del provvedimento di sequestro dell’ immobile di proprietà privata adibito a sede coordinata dell’IPSIA, emanato all’epoca dalla DDA di Reggio Calabria nell’ambito della c.d. inchiesta ” Euroscuola”.

Le “Giornate Ecologiche” hanno coinvolto gli studenti degli indirizzi della sede di Locri (Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, oltre che dell’ Indirizzo Istituto Tecnico, Settore Tecnologico, Elettronica ed Elettrotecnica), che si sono cimentati, il 9 e 16 ottobre, insieme agli insegnanti e al Personale ATA, inizialmente nella pulizia degli spazi verdi e dei cortili, per poi procedere alla messa a dimora di piantine e alberelli che loro stessi hanno portato a scuola.

Un lavoro che dovrà continuare in futuro per dare alla scuola un aspetto piu’ ordinato ed accogliente, anche grazie ad alcuni progetti, fondati sulla partecipazione volontaria (ma di fatto accolti con favore e senza riserve dagli studenti) che coinvolgeranno le varie classi in modo da poter “adottare” gli spazi verdi entro il perimetro del cortile dell’edificio, da curare costantemente tutto l’anno.

Si tratta di un percorso di cittadinanza attiva, di “Service Learning”, ossia di un approccio didattico che mette al centro lo studente facendolo sentire protagonista del suo percorso di crescita e che coniuga apprendimento e servizio reso alla Comunità, al fine di far sentire i ragazzi cittadini attivi e rispettosi dei Beni della Collettività.

Soddisfatto dell’iniziativa il Dirigente Scolastico Gaetano Pedullà: “Quello di oggi è stato un esempio concreto di ” Service Learning”…secondo le indicazioni provenienti da alcune moderne correnti di pensiero pedagogico; a nostro avviso è stata una iniziativa ben riuscita, sicuramente da ripetere con periodicità. Abbiamo visto all’opera molti studenti volenterosi e partecipi, il che ci far ben sperare per il futuro. Per essere stata una prima esperienza direi che molti studenti si sono distinti e fatti apprezzare , anzi, per alcuni di loro, che inizialmente potevano sembrare poco interessati, mi sento di poter dire che, se opportunamente motivati e incoraggiati dall’esempio degli adulti, si potranno ottenere importanti risultati!

Colgo l’occasione-conclude il Dirigente- per ringraziare quegli esponenti del Personale Docente e ATA che, in queste giornate, presso la sede di Locri dell’I.P.S.I.A., hanno collaborato alacremente per la buona riuscita dell’iniziativa e che hanno pure dimostrato fattivamente ( con gli esempi concreti) di poter costituire un valido punto di riferimento per questi nostri studenti..In sintesi…è stata, da parte dei ragazzi, una delle prime esperienze (ma non l’unica) di educazione e di condotta civica, di cura e rispetto degli ambienti scolastici, a suggello dell’avvenuto ripristino a Locri dei corsi di studio afferenti ad un Istituto presente sul territorio della Locride sin dalla sua nascita, risalente a più di 50 anni fa.”