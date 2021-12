Ipsia Siderno, la sede coordinata di Locri ha finalmente una propria casa

LOCRI- Il 20 dicembre ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione dell’edificio appositamente progettato e costruito a Locri per ospitare la sede coordinata dell’Istituto che ha sede centrale in Siderno. Non è esagerato dire che si è trattato di un evento storico per l’Istituto, il quale, istituito nel 1960 come distaccamento dell’Istituto Professionale “E. Fermi” di Reggio Calabria, finora non era dotato di una sede propria e doveva adattarsi in locali privati concepiti più per usi abitativi che per usi scolastici. Oggi, alfine, ha la sua sede stabile, che è ben concepita con aule e laboratori dotati di attrezzature moderne, quindi decorosa e rispondente ai dettami di un Istituto al passo con i tempi.

Il merito va alla Città Metropolitana ed ai suoi organi di vertice, i quali, dopo un lungo e tortuoso iter amministrativo, si sono adoperati per portare a termine i lavori del nuovo edificio.

Erano presenti alla cerimonia: Autorità civili e religiose, il Vescovo di Locri Mons. Francesco Oliva (che ha benedetto i locali), il Sindaco ff. della Città Metropolitana Avv. Carmelo Versace, il Dirigente del Settore Edilizia scolastica della Città Metropolitana Arch. Giuseppe Mezzatesta, il R.U.P. Arch. Loredana Brianti, il titolare dell’impresa costruttrice Francesco Siclari, il Sindaco di Locri Dott. Giovanni Calabrese, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Siderno Prof.ssa Francesca Lopresti, ed i Comandanti delle locali Stazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Ha dichiarato l’Avv. Versace nel corso della cerimonia: “Con la consegna di questo edificio scolastico diamo una risposta molto importante alla nostra comunità metropolitana in un settore strategico come quello dell’edilizia scolastica, sul quale in questi anni abbiamo lavorato molto. Si tratta di una delle primissime strutture che abbiamo realizzato ex novo come Città Metropolitana. Un Istituto scolastico che costituisce un nuovo valore aggiunto non solo per la città di Locri, ma per tutto il comprensorio della Locride e per i centri limitrofi”.

Analoga soddisfazione è stata espressa dal Dirigente del Settore Arch. Mezzatesta : “Un edificio modernissimo – ha spiegato descrivendo le caratteristiche della struttura – dotato di apparecchiature di domotica, di impianto fotovoltaico, locali ampi e luminosi, dotazioni comuni come la palestra e l’aula magna. Un edificio moderno, costruito a regola d’arte, che consentirà ai ragazzi di poter usufruire dei nuovi spazi in maniera agevole e sicura”.

A conclusione della cerimonia, il Dirigente scolastico Gaetano Pedullà ha espresso ai Rappresentanti della Città Metropolitana, agli Esponenti politici ed ai Tecnici, a nome di tutte le componenti dell’I.P.S.I.A., la gratitudine per aver mantenuto fede agli impegni assunti nei confronti degli Studenti e dell’Istituto.

L‛I.P.S.I.A. offre un’ampia e variegata gamma di percorsi di studio; precisamente: 8 corsi di studio ricompresi nell’ambito dell’Istruzione Professionale e 2 corsi nell’ambito dell’Istruzione Tecnica.

L’ampio ventaglio di opzioni presenti nell’Offerta Formativa dell’Istituto è finalizzato ad offrire corsi di studi più rispondenti alle richieste del mondo del lavoro e, quindi, maggiori sbocchi occupazionali per i giovani diplomati.

In quest’ottica sono stati attivati e/o autorizzati i corsi di studio di seguito elencati:

INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE

¨ Manutenzione e Assistenza Tecnica (Apparati, Impianti Termo-Idraulici, Elettrico- Elettronici e Meccanici)

¨ Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale

¨ Servizi Culturali e dello Spettacolo

¨ Industria e Artigianato per il Made in Italy (Abbigliamento e Moda)

¨ Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

¨ Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico e Ottico

¨ Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO TECNICO

¨ Settore Tecnologico: Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica

(Articolazioni: Elettronica e Automazione)

CORSI SERALI PER ADULTI

¨ Industria e Artigianato per il Made in Italy (Abbigliamento e Moda)

¨ Manutenzione e Assistenza Tecnica

¨ Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

In sintesi, l’I.P.S.I.A. – I.T.S. di Siderno/Locri, unica scuola esistente come tipologia nel tratto di territorio compreso tra Reggio Calabria e Monasterace, da sempre punto di riferimento e di formazione professionale per una significativa fetta di utenza studentesca, oggi sistemata in un edificio sicuro e a norma, moderno e funzionale, intende, così, continuare ad essere un luogo di innovazione tecnologica, un centro di aggregazione culturale/relazionale per le famiglie e una fucina di saperi per i giovani in età dell’obbligo scolastico, oltre che per adulti che necessitino di conseguire un idoneo titolo di studio e competenze professionali maggiormente spendibili nel mercato del lavoro.