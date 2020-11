“IO RISPETTO GLI ANIMALI” La Consulta Giovanile di Caulonia invita i bambini a partecipare al concorso di disegno

R. & P.

La Consulta Giovanile Caulonia – Pubblica Istruzione – suggerisce la partecipazione al concorso a tutti i bambini!

“Io rispetto gli animali” è il concorso nazionale di disegno bandito da LAV in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.La partecipazione è individuale. Indipendentemente dal grado di scuola saranno selezionati 3 vincitori che riceveranno ciascuno un buono acquisto di materiali editoriali e/o da disegno del valore di 100 euro, mentre alla scuola di appartenenza degli alunni selezionati andrà un analogo buono acquisto di materiali editoriali e/o da disegno del valore di 400 euro.

Per saperne di più visita il sito del MIUR https://www.miur.gov.it/…/concorso-di-disegno-io…o il sito dell’associazione LAV http://piccoleimpronte.lav.it/…/io-rispetto-gli…/21 da cui si potrà scaricare il bando e la liberatoria per la partecipazione al concorso.