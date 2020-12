“IO COMPRO SOTTOCASA” Al via la campagna di “Noi per Siderno”

R. & P.

Lanciamo in questi giorni una campagna di sensibilizzazione chiamata “Io compro sottocasa” . La stessa serve ad incentivare gli acquisti nei negozi della città , nei Centri Commerciali e dagli artigiani al fine di aumentare il giro di affari delle partite iva cittadine , colpite dall’emergenza Covid dell’ultimo periodo . Le grandi multinazionali on line nel 2020 hanno incrementato a dismisura il loro fatturato proprio a danno del cosiddetto piccolo negozio o del franchising cittadino , che comunque mantiene occupate persone del luogo . Teniamo quindi ad invitare i cittadini ad acquistare nei negozi del proprio territorio , ed invitiamo altresì i commercianti e gli artigiani a praticare la vecchia politica del rapporto qualità / prezzo che ha caratterizzato il commercio in Italia dal dopoguerra in poi . In breve ” prezzi chiari e competitivi in cambio di una aumento della domanda ‘ può essere un buon inizio per una ripresa delle attività commerciali . Certo di un riscontro positivo Le porgo Cordiali Saluti

Avv. Antonio Cutugno (Noi per SIderno)