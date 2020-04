INTIMIDAZIONE AL GIORNALISTA FABIO BUONOFIGLIO Pioggia di solidarietà

R. & P.

La scorsa notte a Corigliano Rossano è stata data alle fiamme la macchina del giornalista Fabio Buonofiglio direttore della testata online Altrepagine.

Come uomini e cittadini liberi esprimiamo la nostra totale e incondizionata solidarietà a Fabio. Un episodio grave ed inquietante in danno di un coraggioso cronista che da anni racconta con professionalità e passione civile le oscure trame del malaffare e della criminalità organizzata.

Oggi Fabio è il simbolo di una stampa libera che insieme a tante altre voci senza paura fa il suo dovere ogni giorno in una terra difficile come la nostra nonostante la vigliaccheria e i gesti intimidatori degli uomini del disonore. Il nostro pieno sostegno e la nostra voce si leva a sostegno di Fabio e di tutti coloro che combattono per cambiare le cose per una Calabria libera giusta e migliore..

