di Simona Ansani

Abbiamo incontrato il ViceSindaco di Caulonia Giovanni Maiolo, per fare una breve chiacchierata su tematiche come la politica locale, il sociale, il territorio e la nascita della nuova segreteria politica. Ne è nata un’intervista tutta anema e core.

Vice Sindaco Maiolo, per molto tempo lei è stato percepito come una voce critica esterna rispetto all’amministrazione. Cosa l’ha portata a cambiare posizione circa due mesi fa?

Uno dei motivi principali è stato il livello di scontro che si era raggiunto nel dibattito politico locale. A un certo punto si era arrivati a una situazione che rappresentava forse il peggio che la politica possa dare: muro contro muro continuo, scherno reciproco, toni esasperati che talvolta rasentavano l’insulto. Io ho sempre pensato che la politica debba essere confronto duro, anche acceso, ma mai degenerazione personale. Quando ho visto aprirsi la possibilità di un metodo diverso, meno fondato sulla contrapposizione permanente, ho ritenuto giusto provare a dare un contributo. Non ho cambiato idea sui problemi del paese. Ho però ritenuto che fosse arrivato il momento di trasformare una critica esterna in partecipazione attiva, cercando di riportare il confronto politico su un piano più civile, più serio e più rispettoso delle persone e dei fatti.

In effetti gli ultimi consigli comunali hanno visto dei toni differenti, il livello di scontro è diminuito. Il merito è suo e del consigliere Lancia?

No, se sono cambiati i toni in aula è merito dell’intero consiglio comunale. Non credo però che sia affatto diminuito il livello di scontro, che rimane elevato e si accentuerà con l’avvio della prossima campagna elettorale, ma è assolutamente legittimo che sia così, purchè resti scontro politico.

Quanto ha inciso il rapporto con il consigliere Andrea Lancia nella sua decisione di accettare un incarico di giunta?

Ha inciso molto. Andrea Lancia ha avuto un approccio concreto e diretto. Non mi ha chiesto di rinunciare alle mie posizioni o di diventare “allineato” a tutti i costi. Mi ha invece proposto di trasformare le critiche in proposte operative. Questo per me è stato importante, perché spesso in politica si tende a vedere il dissenso come un fastidio. In quel caso, invece, c’è stata totale apertura al dialogo. Sia io che Andrea crediamo che oggi Caulonia abbia bisogno di creare collegamenti tra istituzioni, cittadini, esperienze associative e persone che, pur non appartenendo direttamente ai partiti o agli schieramenti tradizionali, possano dare un contributo concreto alla vita pubblica. Naturalmente ero pienamente consapevole che sarebbe stata una scelta dirompente e che avrebbe portato critiche molto forti. Per me entrare in giunta significava soprattutto lanciare un messaggio politico e culturale: provare a dimostrare che il dialogo e la collaborazione non devono essere considerati debolezza, ma maturità istituzionale.

Alcuni hanno visto questo passaggio come una contraddizione rispetto alle sue posizioni precedenti. Come risponde?

Capisco che qualcuno possa averlo pensato, ma io non considero incoerente il passaggio dalla critica all’impegno diretto. Sarebbe incoerente entrare in giunta dimenticando tutto ciò che si è detto prima. Io invece porto dentro l’amministrazione proprio quelle osservazioni, quelle preoccupazioni e quella sensibilità critica che avevo all’esterno.

Lei è un uomo di sinistra ma nella maggioranza convive con diversi esponenti di Forza Italia. Non è una contraddizione?

Guardi, l’ultima amministrazione di sinistra che ha avuto Caulonia è stata quella di Ilario Ammendolia. Io mi candidai a sindaco contro di lui, ma poi dovetti riconoscere la bontà dei risultati di quell’esperienza. Parlo di “sinistra di fatto” per come si è amministrato, per i messaggi culturali trasmessi, per l’attenzione ai territori più marginali e alle fasce sociali più deboli. E’ di quegli anni l’apertura di Caulonia all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, per fare un solo esempio. Dopo quell’esperienza amministrativa la sinistra è scomparsa dai radar di Caulonia. Ma anche in quel caso non c’era un’amministrazione dichiaratamente di sinistra, si trattava di una lista civica. Nella maggioranza del sindaco Ilario Ammendolia c’erano anche iscritti a Forza Italia. Quella era una contraddizione? Il fatto che in seguito il sindaco Caterina Belcastro, dal ruolo di segretaria del Partito Democratico, abbia amministrato per cinque anni con Forza Italia era una contraddizione? Saranno contraddittorie le liste civiche che si presenteranno alle comunali del 2027, dove potremmo vedere insieme il Pd e Fratelli d’Italia? La tradizione elettorale di Caulonia degli ultimi decenni è stata civica. Il che non significa, come ha dimostrato Ammendolia da sindaco, che bisogna annullare i propri valori e la propria cultura politica, ma che bisogna valorizzarla nel confronto con gli altri.

Caulonia ha avuto diversi esponenti di sinistra alla guida del paese negli ultimi decenni. Ha dei riferimenti?

Guardi, a livello comunale la sinistra a cui ho guardato in diverse fasi degli ultimi tre decenni ha dei nomi e cognomi precisi, che nella mia testa continuo a considerare dei padri nobili della sinistra cauloniese. Persone che spesso tra loro sono state in disaccordo e su fronti opposti, ma che nella mia riflessione tengo insieme perché li ho apprezzati e li apprezzo. La memoria potrebbe ingannarmi ma credo fosse il 1997, avevo 16 anni, quando divenni il Segretario del circolo di Rifondazione Comunista, che aveva al suo interno persone del calibro dei compagni Tobia Saraco e Vincenzo Taranto. Non solo loro, ovviamente, era una bella e varia comunità, ma loro erano i nostri rappresentanti istituzionali. Tobia era consigliere e Vincenzo assessore. Fu l’amministrazione comunale del piano regolatore a cui Vincenzo lavorò duramente. Era guidata da un altro esponente importante per la sinistra cauloniese, il sindaco Nicola Frammartino. E a questo elenco devo aggiungere il già citato Ilario Ammendolia, probabilmente tra questi la persona con cui ho avuto il rapporto più conflittuale, soprattutto sulla tematica dell’antimafia. Ecco, probabilmente farò torto a molti esemplificando in questo modo estremo e me ne scuso, ma se mi si chiedesse chi ha rappresentato negli ultimi 30 anni la sinistra cauloniese io farei questi quattro nomi. Vincenzo purtroppo non c’è più, ma mi ha insegnato tanto durante le nostre chiacchierate in auto per andare al Comitato Politico Federale o nelle litigate nella sua casa di campagna, tra le incantevoli colline di Caulonia. Se qualcuno fosse passato da casa sua in uno di quei giorni avrebbe visto una scena buffa, un anziano comunista ortodosso e fedele alla linea e un ragazzino ribelle e movimentista che sbraitavano di Cuba, di Nazioni Unite e imperialismo.

Quali sono state le prime difficoltà che ha trovato entrando nella macchina amministrativa?

La prima difficoltà è stata ritrovare fino in fondo la complessità della macchina comunale.È vero che anni fa avevo già avuto una breve esperienza amministrativa, ma parliamo ormai di un ventennio fa, in un contesto molto diverso da quello attuale. Col tempo si finisce quasi per perdere il contatto diretto con certe dinamiche quotidiane e anche il “peso reale” delle difficoltà amministrative. Da fuori molte cose sembrano semplici, ma quando rientri ti accorgi immediatamente dei vincoli burocratici, delle carenze di personale, delle difficoltà economiche e dei tempi amministrativi che spesso rallentano anche le cose più elementari. Caulonia ha un territorio enorme, superiore ai 100 chilometri quadrati, ed è uno dei comuni territorialmente più estesi dell’area reggina. Ed è una difficoltà concreta, perché amministrare oltre cento chilometri quadrati con una densità abitativa relativamente bassa significa dover garantire servizi, manutenzione e presenza anche nelle zone più remote del territorio. La quotidianità amministrativa diventa molto complessa: raggiungere le contrade, intervenire sulle criticità, mantenere il controllo del territorio e dare risposte diffuse richiede uno sforzo enorme rispetto alle risorse disponibili. Ma in questa fase, sarebbe disonesto non riconoscerlo, Caulonia ha anche dalla sua una risorsa importante che si chiama Salvatore Cirillo. Un ragazzo di Caulonia che sta facendo una brillante carriera politica e che oggi ricopre la carica di Presidente del Consiglio Regionale della Calabria e nel lavorare nell’interesse dell’intera Calabria non dimentica mai il proprio paese. Per l’amministrazione comunale, oltre che per tutto il territorio, è un interlocutore preziosissimo. Anche con la sua collaborazione, che non viene mai meno, Caulonia potrà puntare a risultati importanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Qual è oggi la sua idea di amministrazione pubblica?

Per me amministrare significa stare in mezzo alle persone e non chiudersi dentro il palazzo. Un amministratore deve ascoltare, confrontarsi e anche accettare le critiche senza viverle come attacchi personali. Ma amministrare significa anche mediare continuamente tra quello che la gente, giustamente, vorrebbe vedere realizzato e quello che realmente un comune può sostenere dal punto di vista economico, burocratico e finanziario. Dire sì a priori non è nelle mie corde. Preferisco verificare prima, capire se una cosa è realmente fattibile e poi attivarmi concretamente, magari anche attraverso una doverosa mediazione. Perché promettere tutto a tutti può essere semplice, e la politica cauloniese è abituata a farlo, ma il problema è mantenere ciò che si dice. Spesso i cittadini vedono il problema concreto davanti ai loro occhi e chiedono risposte immediate, ed è comprensibile. Però dentro la macchina amministrativa esistono vincoli, bilanci, norme e tempi che molte volte rallentano anche gli interventi più semplici. Oggi serve molta trasparenza proprio per questo: i cittadini devono poter capire non soltanto cosa si sta facendo, ma anche quali difficoltà reali esistono dietro certe scelte amministrative. E a farglielo capire dev’essere per prima l’amministrazione comunale, superando gelosie interne e timori che possono rivelarsi suicidi per chi li mette in campo. La politica non può più vivere soltanto di slogan o appartenenze. Deve dimostrare presenza, capacità di ascolto e soprattutto onestà nel rapporto con la popolazione.

E’ per questo che ha deciso di aprire una segreteria politica?

Anche. Vorrei un rapporto diretto, sincero e quotidiano coi cittadini. L’incarico non dev’essere vissuto come qualcosa di chiuso dentro il palazzo comunale, ma come un percorso condiviso con la gente. Io credo che oggi la politica locale debba tornare a essere ascolto reale. Le persone vogliono sentirsi coinvolte, non soltanto informate a decisioni già prese. Recuperare questo rapporto umano e diretto con la comunità è fondamentale per ricostruire fiducia nelle istituzioni. Da questo punto di vista per esempio ho apprezzato moltissimo una proposta che ha avanzato, anche se non ancora pubblicamente, l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Commisso. Non la svelo per correttezza, ma va nel senso di condividere le scelte favorendo la partecipazione diretta della popolazione. Un’idea rivoluzionaria che spero presto lui potrà presentare. Ma apro la segreteria anche per avere un luogo fisico in cui il mio staff possa elaborare analisi e proposta politica di cui io possa farmi portavoce istituzionale. A differenza di altri esponenti della maggioranza che aderiscono ad un partito, il partito a cui mi ero recentemente iscritto mi ha ripudiato. Perché a quanto pare se contraddici la linea del capo diventi un appestato. E quindi abbiamo sentito la necessità di creare la segreteria, che aprirà le sue porte per la prima volta mercoledì 17 giugno.

Da membro della giunta teme di perdere quella libertà critica che l’ha sempre contraddistinta?

È una domanda interessante. Il rischio esiste sempre quando si entra dentro una struttura politica o amministrativa. Però credo che il vero banco di prova sia proprio questo: riuscire a mantenere autonomia di pensiero anche assumendo responsabilità istituzionali. Io non ho mai pensato al ruolo pubblico come a una posizione da difendere a ogni costo. Credo di avere un certo grado di onestà intellettuale che mi impedirebbe di andare oltre quella che considero una necessaria mediazione istituzionale. Una cosa è cercare punti di incontro, altra cosa è rinunciare completamente alle proprie convinzioni o fingere di non vedere problemi che si ritengono reali. La mediazione fa parte della politica e dell’amministrazione, ma deve avere un limite: non può trasformarsi nell’abbandono del proprio senso critico. Se in futuro dovessi ritenere che non ci siano le condizioni per lavorare in modo serio e coerente, lo dirò con chiarezza. Al momento posso affermare di avere instaurato un rapporto molto franco con quasi tutti i componenti della maggioranza. In particolare col sindaco, col quale c’è un confronto dialettico quotidiano e non era scontato che si costruisse in così poco tempo.

Come immagina Caulonia nei prossimi anni?

La immagino come una comunità che riesca finalmente a valorizzare meglio le proprie risorse. Caulonia ha un’identità fortissima, ma deve imparare a superare certe divisioni storiche e a costruire una visione più organica del proprio futuro. E questa visione non può essere pensata soltanto da chi oggi amministra. Deve essere condivisa con i cittadini, soprattutto con le generazioni più giovani. E con chi oggi è minoranza, il cui ruolo dobbiamo sempre rispettare. Per troppi anni si è andati avanti per frammenti: interventi a volte fatti bene, altre volte meno bene, ma spesso senza un disegno complessivo davvero coerente. Oggi invece serve una prospettiva più ampia, che tenga insieme territorio, servizi, sviluppo culturale, spazi pubblici e qualità della vita. Da questo punto di vista la prossima campagna elettorale non deve essere sprecata nei soliti stupidi conflitti personali. Mi piacerebbe vedere una comunità più coinvolta nelle scelte, capace di partecipare davvero alla costruzione del futuro di Caulonia e non soltanto di assistere alle decisioni già prese.

Se dovesse riassumere in una frase il senso della sua scelta politica, quale sarebbe?

Direi questo: la critica ha valore solo se, quando arriva il momento, si ha anche il coraggio di assumersi la responsabilità di costruire. E soprattutto significa mantenere quella capacità di comunicazione, ascolto e confronto con i cittadini che troppo spesso, per motivi che tutti conoscono, si attiva soltanto nei periodi elettorali.