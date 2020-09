INTERVENTO VESCOVO OLIVA Prosegue regolarmente il decorso post operatorio

R. & P.

Dopo l’intervento chirurgico, a cui è stato sottoposto mercoledì scorso S.E. monsignor Francesco Oliva, il decorso post operatorio procede regolarmente, la ripresa registra significativi miglioramenti e prosegue senza complicazioni.

Il Vescovo, commosso per il grande affetto ricevuto, saluta e ringrazia tutti per la vicinanza e le preghiere; è dispiaciuto per il fatto di non poter rispondere a tutte le telefonate e ai tantissimi messaggi ricevuti, spera di poter tornare presto tra la sua gente e farlo di persona.

Locri 7 settembre 2020

L’Ufficio stampa