La chirurgia maxillo-facciale è una branca medica altamente specializzata che si occupa della diagnosi, del trattamento e della riabilitazione di patologie, traumi e malformazioni del volto, della bocca e della mandibola e della mascella.

Oltre a migliorare notevolmente l’estetica facciale, questa disciplina restituisce al paziente la piena funzionalità della masticazione, della respirazione e della fonazione, con conseguenti benefici anche psicologici.





Tipologie di traumi e malformazioni maxillo-facciali



Le problematiche affrontate dalla chirurgia maxillo-facciale si dividono principalmente in traumi acquisiti e malformazioni congenite, entrambi con importanti implicazioni sulla vita quotidiana dei pazienti.

I traumi acquisiti comprendono fratture mandibolari, zigomatiche e orbitarie, causate spesso da incidenti stradali, sportivi o cadute accidentali. Questi traumi possono portare a deformità visibili, difficoltà a mangiare e parlare correttamente, nonché complicanze visive nel caso di lesioni orbitarie.

Le malformazioni congenite includono condizioni come la palatoschisi (palato fessurato), progenismo (mandibola troppo avanzata) e retrognazia (mandibola troppo arretrata), che influenzano negativamente la masticazione, la respirazione, la fonazione e l’aspetto estetico, spesso causando disagio psicologico e problemi di autostima.





Tecniche chirurgiche avanzate per la correzione dei traumi



La chirurgia maxillo-facciale utilizza tecniche sofisticate per trattare i traumi facciali in modo efficace e sicuro:

Fratture mandibolari : sono trattate tramite interventi chirurgici che prevedono l’uso di mini placche o viti in titanio, strumenti che permettono una precisa ricostruzione ossea, facilitando un recupero rapido e completo della funzionalità mandibolare;

: sono trattate tramite interventi chirurgici che prevedono l’uso di mini placche o viti in titanio, strumenti che permettono una precisa ricostruzione ossea, facilitando un recupero rapido e completo della funzionalità mandibolare; Fratture zigomatiche : richiedono interventi chirurgici mirati che riposizionano correttamente l’osso zigomatico, spesso utilizzando piccole incisioni invisibili per garantire un risultato estetico ottimale e il recupero funzionale della zona perioculare;

: richiedono interventi chirurgici mirati che riposizionano correttamente l’osso zigomatico, spesso utilizzando piccole incisioni invisibili per garantire un risultato estetico ottimale e il recupero funzionale della zona perioculare; Fratture orbitarie: questi interventi mirano a ripristinare l’integrità della cavità orbitale, prevenendo problemi oculari come la diplopia. Le tecniche mini-invasive adottate permettono tempi di recupero brevi e minimi disagi postoperatori.





Interventi per la correzione delle malformazioni congenite



La chirurgia maxillo-facciale interviene con specifiche tecniche avanzate per le malformazioni congenite, garantendo risultati duraturi e un miglioramento complessivo della vita dei pazienti.

Tra le principali troviamo:

Palatoschisi : viene corretta con interventi chirurgici precoci, volti a chiudere il palato e ripristinare la normale funzionalità orale, favorendo una corretta alimentazione e sviluppo del linguaggio sin dalla tenera età;

: viene corretta con interventi chirurgici precoci, volti a chiudere il palato e ripristinare la normale funzionalità orale, favorendo una corretta alimentazione e sviluppo del linguaggio sin dalla tenera età; Progenismo e retrognazia: queste condizioni richiedono interventi di osteotomia, procedure che consistono nel riposizionare chirurgicamente mandibola e mascella, assicurando un miglioramento significativo della masticazione, dell’occlusione dentale e dell’estetica facciale.





L’importanza di affidarsi a chirurghi altamente qualificati



La scelta di affidarsi a un professionista esperto, come il Dottor Gianpaolo Tartaro, è fondamentale per garantire risultati eccellenti e sicuri, specialmente per quel che riguarda gli interventi per malformazioni e traumi maxillo-facciali.

Grazie alla sua professionalità e a un’esperienza nel campo di oltre 20 anni, il Dr. Tartaro effettua ogni intervento seguendo un approccio personalizzato, nel pieno rispetto del quadro clinico e delle specifiche necessità di ogni paziente. In conclusione possiamo dire che la chirurgia maxillo-facciale rappresenta una risorsa fondamentale per intervenire efficacemente su traumi e malformazioni del volto. Grazie alla professionalità di specialisti come il Dottor Tartaro, i pazienti possono godere di miglioramenti concreti in termini di salute, estetica e benessere emotivo, recuperando rapida